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«Врятуйте маму!». Відео перших хвилин після ракетного удару РФ по Сумах

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Врятуйте маму!». Відео перших хвилин після ракетного удару РФ по Сумах
Росія вдарила по Сумах 13 квітня
фото: ДСНС Сумщини

Нацполіція зауважує, що патрульні разом з іншими службами допомагали постраждалим, рятували тих, кого ще можна було врятувати

Росія атакувала Суми 13 квітня. Внаслідок чого загинуло понад 30 людей, ще понад 100 отримали поранення. Нацполіція оприлюднила перші кадри з місця ракетного удару по Сумах, інформує «Главком».

«Вербна неділя. День, коли вербові гілочки символізують життя, надію і мир. День, коли серця українців сповнюються вірою у світле завтра та молитвою за своїх рідних і за нашу землю. Та цей день став днем болю і чорної скорботи для всієї України. Ракетний удар по мирних Сумах – ще один болючий шрам на серці нашої країни. Росія знову принесла смерть. Загинули невинні люди, серед них – діти», – йдеться у повідомленні.

Нацполіція зауважує, що патрульні разом з іншими службами допомагали постраждалим, рятували тих, кого ще можна було врятувати.

«Сьогодні Україна знову бачить справжнє обличчя ворога. Ми вистоїмо. Ми пам’ятаємо кожне ім’я. Вічна пам’ять усім загиблим та найшвидшого одужання пораненим», – наголошує Національна поліція.

Нагадаємо, вчора, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. Повідомляється, що у місті пролунали два потужні вибухи. Після цього над містом здійнявся величезний стовп диму. Також удар прийшовся по громадському транспорту.

Згодом президент відреагував на цинічну ворожу атаку.

Також державний секретар США Марко Рубіо від імені Сполучених Штатів висловив «найглибші співчуття» загиблим і постраждалим внаслідок ракетного удару Росії по Сумах у неділю, 13 квітня.  Рубіо написав, що саме через такі удари, як по Сумах, Трамп та його адміністрація витрачають багато зусиль, щоб досягти миру.

До того ж спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що атака росіян по Сумах «переходить будь-яку межу пристойності», повідомляє «Главком» із посиланням на його пост у соцмережі Х. Він додав, що як колишній воєначальник розуміє, що таке цілеспрямовані удари, зазначивши, що це неправильно.

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Теги: Сумщина війна Національна поліція України

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