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Росіяни обстріляли Харків, Байден пропустить «Рамштайн». Головне за 8 жовтня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росіяни обстріляли Харків, Байден пропустить «Рамштайн». Головне за 8 жовтня
скріншот з відео

Російські війська з 16:50 до 17:20 завдали серії ударів з тактичної авіації по Харкову

Росіяни обстріляли Харків, Байден відклав поїздку до Німеччини, звільнення Вербицького з органів прокуратури. «Главком» склав добірку новин 8 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

Звільнення Вербицького з органів прокуратури

Офіс генерального прокурора завершив службове розслідування стосовно ексзаступника генпрокурора Дмитра Вербицького. Його результати скеровано до НАБУ.

Як зазначив очільник Офісу генпрокурора Андрій Костін, сьогодні, 8 жовтня, Вербицький написав заяву на звільнення з органів прокуратури. Натомість генпрокурор Костін підписав його заяву на звільнення.

У травні журналісти «Схем» з’ясували, що заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький живе в елітному київському котеджному містечку «Коник», де його племінник купив будинок за ціною в шість разів меншою за ринкову вартість.

Байден відклав поїздку до Німеччини

Американський лідер Джо Байден відклав поїздку до Німеччини через ураган «Мілтон», який найближчим часом має уразити Флориду. Президент залишиться у США, щоб «проконтролювати підготовку до урагану «Мілтон» і реагування на нього», а також стежити за поточними заходами з ліквідації наслідків урагану «Гелен» на південному сході країни.

Передбачалось, що Байден у Німеччині візьме участь у зустрічі Контактної групи з питань оборони України 12 жовтня, яка вперше особисто збереться на рівні лідерів.

Росіяни обстріляли Харків

Російські війська з 16:50 до 17:20 завдали серії ударів з тактичної авіації по Харкову. Внаслідок обстрілів відомо про двох загиблих та пʼятьох поранених.

У Салтівському районі Харкова авіаційний боєприпас влучив біля водойми у районі щільної житлової забудови. Загинули дві людини: 69-річна жінка та чоловік 73 років. Ще пʼять людей отримали поранення. Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки.

Смерть колишнього кандидата в мери Кривого Рогу

У Дніпропетровській області у селищі Кудашівка на турбазі знайдено тіло екскандидата у мери Кривого Рогу та колишнього гендиректора Центрального гірничо-збагачувального комбінату Дмитра Шевчика.

Одна з версій смерті – самогубство. Чоловік міг застрелитись з мисливської рушниці «Сайга». У Шевчика залишилась дружина і троє синів.

Шевчик балотувався у мери Кривого Рогу у 2020 році від партії «Слуга народу». Проте тоді на виборах переміг Костянтин Павлов від ОПЗЖ.

Визначено лауреатів Нобелівської премії з фізики

Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії з фізики 2024 року. Нагороду отримали Джон Хопфілд та Джеффрі Хінтон за фундаментальні відкриття у сфері машинного навчання та штучних нейронних мереж.

Вчені використали інструменти фізики для розробки методів, які стали основою сучасного потужного машинного навчання. Джон Хопфілд створив асоціативну пам'ять, здатну зберігати та реконструювати зображення та інші типи патернів у даних.

Відкриття Хопфілда та Хінтона заклали фундамент для розвитку сучасних технологій штучного інтелекту, які знаходять застосування не лише у фізиці, але й у багатьох інших галузях науки та техніки.

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Теги: Джозеф Байден окупанти війна Харків Німеччина

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