У Києві чоловік розгромив приймальню Мінсоцполітики, бо не знайшов собі достойну дружину

Свою агресію чоловік пояснив життєвими негараздами, мовляв, тривалий час не міг познайомитись із порядною жінкою

За хуліганство чоловіку загрожує покарання у виді штрафу від 17 тис. грн до 34 тис. грн

У Києві розгніваний чоловік розгромив приймальне приміщення Міністерства соціальної політики. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Як зазначається, чоловік зайшов до приймальні громадян Міністерства та зненацька почав стільцем бити вікна та перекидати офісні меблі і техніку, супроводжуючи ці дії брутальною лайкою.

😱У Києві 32-річний чоловік розгромив приймальню Мінсоцполітики, бо не міг знайти собі дружину – тепер його судитимуть pic.twitter.com/Rfj9DOVwwE — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 8, 2024

«Наприкінці вересня цього року чоловік зайшов до приймальні громадян міністерства та зненацька почав стільцем бити вікна та перекидати офісні меблі і техніку, супроводжуючи ці дії брутальною лайкою. Перелякані працівники та відвідувачі ледве встигли вибігти на вулицю та викликали поліцію», – йдеться у повідомленні.

У подальшому з’ясувалось, що чоловік в Києві перебуває проїздом. На спеціальних обліках лікарів психіатра та нарколога не перебуває, військову службу не проходив, офіційно не працевлаштований. Свою агресію він пояснив життєвими негараздами, мовляв, тривалий час не міг познайомитись із порядною жінкою та створити сім’ю а на його думку, державні установи не бажали допомогти йому у цьому питанні.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо 32-річного уродженця Волинської області за скоєння хуліганства у приймальні громадян Міністерства соціальної політики України (ч.1 ст. 296 КК України).

За хуліганство йому загрожує покарання у виді штрафу від 17 тис. грн до 34 тис. грн. або пробаційний нагляд до 3 років або обмеження волі на той самий строк.

Раніше повідомлялося, що поліція затримала чоловіка, який на Хрещатику паплюжив загиблих військовослужбовців. Він нецензурно познущався з імпровізованої алеї пам'яті полеглих воїнів на Майдані Незалежності.