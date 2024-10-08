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Стало відомо, коли Рада розгляне заборону мобілізації чоловіків до 25 років

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Стало відомо, коли Рада розгляне заборону мобілізації чоловіків до 25 років
Комітет Верховної Ради хоче зробити новий законопроєкт, який містив би механізм для звільнення зі служби обмежено придатних чоловіків до 25 років
фото з відкритих джерел

Нардеп Гончаренко вважає, що завтра Рада підтримає законопроєкт у другому читанні, чим остаточно зупинить мобілізацію обмежено придатних чоловіків віком 18 до 25 років

Верховна Рада 9 жовтня розгляне в другому читанні законопроєкт про заборону мобілізації обмежено придатних до 25 років. Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко.

Нардеп зазначив, що комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки затвердив версію законопроєкту №11379-д, яку завтра винесуть на голосування у парламенті. «Вони прибирають з цього документа положення про право на звільнення для мобілізованих», – каже він.

За словами Гончаренка, у комітеті хочуть робити новий законопроєкт, який містив би механізм для звільнення зі служби обмежено придатних до 25 років.

Нардеп прогнозує, що завтра Рада підтримає законопроєкт у другому читанні і це остаточно зупинить мобілізацію обмежено придатних у віці від 18 до 25 років.

Як відомо, вперше про директиву командування Сухопутних військ повідомив 23 вересня народний депутат Олексій Гончаренко. Згідно з документом, призов обмежено придатних чоловіків віком з 18 до 25 років зупинено. Крім того, в директиві йдеться про мобілізацію чоловіків з 25 до 49 років. 

Нагадаємо, Україна має намір мобілізувати ще 200 тис. новобранців до кінця 2024 року, але реалізація цих планів виглядає сумнівною, як повідомляє видання The Times. Згідно з інформацією, виконати цей план може бути складно через різні фактори, включаючи зменшення кількості чоловіків призовного віку та зростаючий опір мобілізації серед населення.

До слова, мобілізація студентів в Україні у 2024 році здійснюється відповідно до закону №10449. Більшість студентів, які здобувають свою першу вищу освіту, мають право на відстрочку від призову. Проте існують деякі винятки, коли студент може отримати повістку.

Як повідомлялося, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що мобілізаційний вік в Україні має бути з 20 років.

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Теги: Верховна Рада депутат Олексій Гончаренко демобілізація мобілізація

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