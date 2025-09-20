Атака на Київщину: постраждали три райони, виникли пожежі

На стоянці згоріли автомобілі через російську атаку

Через російський обстріл постраждали три райони

У ніч на 20 вересня російські окупанти атакували ударними дронами та ракетами Київщину. КОВА повідомила наслідки атаки, пише «Главком».

Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що під ворожим ударом опинились мирні населені пункти області. Постраждали три райони. Наслідки зафіксовано у Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах.

фото: КОВА

У Бориспільському районі пошкоджено майже 10 гаражних приміщень. В Обухівському районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа приватного житлового будинку. На місці працюють рятівники ДСНС.

фото: КОВА

У Бучанському районі унаслідок падіння уламків збитої цілі сталося загоряння п'яти легкових автомобілів. Наразі пожежу ліквідовано.

Нагадаємо, на світанку 20 вересня з'явились моторошні кадри ворожих влучань по Дніпру. Місцеві пабліки поширили фото на відео ранкового міста, яке ще не встигло оговтатись від нічної атаки, як вранці російські окупанти знову атакували Дніпро ракетами,

Згодом стало відомо, що у Дніпрі російські війська здійснили удар по багатоповерховому житловому будинку. У результаті вибуху значно пошкоджено кілька поверхів, руйнування торкнулися квартир, виникла пожежа.

Мер Дніпра Борис Філатов підтвердив, що окупанти вдарили по багатоповерхівці та повідомив, що наслідки згодом оприлюднить військова адміністрація.

Стало відомо, що внаслідок обстрілу є поранена. Точна кількість постраждалих наразі уточнюється.