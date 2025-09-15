Головна Країна Події в Україні
Лінія фронту станом на 15 вересня 2025. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Лінія фронту станом на 15 вересня 2025. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 15 вересня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1300-й день повномасштабної війни

Росія завдала одного ракетного та 42 авіаційних ударів, застосувала дві ракети та скинула 64 керовані бомби. Окрім того, загарбники залучили для ураження 1846 дронів-камікадзе та здійснили 3450 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

15 вересня станом на 22:00 відбулося 173 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог 15 разів атакував на Південно–Слобожанському напрямку поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Амбарного, Одрадного та Красного Першого. Дотепер триває шість боєзіткнень.

Лінія фронту станом на 15 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Дев’ять разів агресор намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки. Чотири ворожі атаки тривають до цього часу.

Лінія фронту станом на 15 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Українські захисники відбивали 16 російських атак, шість із яких тривають дотепер. Ворог наступав у напрямку населених пунктів Середнє, Ставки та поблизу Греківки, Дерилового, Шандриголового, Колодязів, Торського.

Лінія фронту станом на 15 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

Українські воїни відбили 10 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Григорівки та в бік населених пунктів Ямпіль, Дронівка. Чотири бойових зіткнень тривають.

Лінія фронту станом на 15 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Відбулося чотири боєзіткнення із противником у районі Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок і Білої Гори.

Лінія фронту станом на 15 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Наші війська сьогодні відбивали 13 ворожих атак у районах Щербинівки, Катеринівки та в напрямку Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

Лінія фронту станом на 15 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Впродовж цієї доби агресор 41 раз атакував наші позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Заповідне, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Вільного, Червоного Лиману, Мирнограду, Родинського, Променя, Звірового, Молодецького, Новопідгородного, Новопавлівки, Тернового, Новоіванівки, Філії.

Стримуючи ворожий натиск, українські захисники відбили 38 атак, три бойові зіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 15 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Наші оборонці вже відбили 32 ворожі атаки поблизу населених пунктів Ялта, Шевченко, Комишуваха, Вороне та у напрямку Філії, Іванівки, Іскри, Січневого, Ольгівського, Полтавки. Ще чотири боєзіткнення досі тривають.

Лінія фронту станом на 15 вересня 2025. Зведення Генштабу фото 8

Нагадаємо, триває 1300-й день повномасштабної війни в Україні.

