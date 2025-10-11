Головна Країна Події в Україні
Поліція показала перші хвилини після російського обстрілу храму у Костянтинівці (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Поліція показала перші хвилини після російського обстрілу храму у Костянтинівці (відео)
Окупанти обстріляли храм у Костянтинівці на Донеччині
фото: Нацполіція

Загинули двоє чоловіків 49 і 56 років

Національна поліція України показала перші хвили після атаки окупантів на храм в Костянтинівці, що на Донеччині. Про це інформує «Главком».

Як відомо, о 10:39 росіяни скинули бомбу «ФАБ-250» на церкву, на території якої перебували цивільні особи.  

Загинули двоє чоловіків 49 і 56 років. Поранення отримали двоє чоловіків, 47 і 74 роки, та дві жінки, 56 і 62 роки. Молодша постраждала перебуває у важкому стані, у неї травматична ампутація руки.

На місці обстрілу правоохоронці виявили дворічного хлопчика. Дитина перебувала в палаючому місті разом із батьком-священником. Матір малюка вбило ворожим ударом минулого тижня.

Співробітники поліції забирали поранених і дитину під обстрілом. Всіх постраждалих доставлено в лікарню, а дитину – до шелтеру. Вирішується питання щодо евакуації родини в безпечний регіон.

Нагадаємо, 3 вересня російські окупанти завдали ударів по Костянтинівці на Донеччині. За повідомленням поліції, російські війська атакували місто дронами та артилерією.

Внаслідок ударів з артилерії загинули три жінки та п’ятеро чоловіків. Поранення різного ступеня важкості отримали шестеро людей.

