Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Виникли пожежі, є постраждалі: наслідки атаки на Дніпро

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Виникли пожежі, є постраждалі: наслідки атаки на Дніпро
Унаслідок обстрілу Дніпра почалася пожежа
фото ілюстративне

Ворог атакував Дніпровський район міста

Сьогодні, 18 квітня, під час повітряної тривоги у Дніпрі російські загарбники атакували Дніпровський район. Почалися пожежі, є поранені.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Ворог атакував Дніпровський район», – констатував Лисак.

За словами голови ОВА, також є поранені. «Попередньо, через ракетний удар постраждали двоє чоловіків – 30 і 35 років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості», – додав Лисак.

Крім того, є декілька займань. «Деталі - після відбою. Загроза триває. Будьте у безпечних місцях», – додав він.

Як повідомлялося, сьогодні, 18 квітня, у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунав вибух.  Згодом стало відомо про повторний обстріл міста.

У Повітряних силах попереджали про загрозу балістики. «Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!» – уточнили військові.

Триває 785-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 57 авіаційних удари, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, лікарня, готель та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Теги: Дніпро обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни здійснили авіаудар по цивільній інфраструктурі та житловому сектору міста Суми
Росіяни вдарили по вокзалу в Сумах: «Укрзалізниця» повідомила про наслідки
12 квiтня, 18:38
Росіяни атакували Трипільську ТЕС в Київській області
Трипільська ТЕС повністю зруйнована ракетним ударом – «Центренерго»
11 квiтня, 11:43
Крилаті ракети різного класу та БпЛА атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури Львівщини
Львівщина: росіяни атакували два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури (фото)
11 квiтня, 08:44
Унаслідок атаки виникла пожежа
Ворог влучив в енергетичну інфраструктуру Миколаївщини та Одещини, є поранені
10 квiтня, 08:31
Російські загарбники влучили в багатоповерхівку в прифронтовій Донеччині
Російський удар по багатоповерхівці в Селидовому: з'явилися фото наслідків
8 квiтня, 22:13
РФ випустила по Хмельниччині безпілотники
Нічні вибухи на Хмельниччині: влада повідомила деталі
6 квiтня, 09:58
24 березня ЗСУ завдали удар по вузлу зв’язку чорноморського флоту РФ
Удар по вузлу зв’язку Чорноморського флоту РФ: з'явилися супутникові фото
25 березня, 10:15
Енергетики разом з екстреними службами продовжують працювати над усуненням наслідків атак РФ
Енергетики запустили частину обладнання ДніпроГЕС
22 березня, 16:56
Масований обстріл України та масштабна аварія у Львові. Головне за 21 березня
Масований обстріл України та масштабна аварія у Львові. Головне за 21 березня
21 березня, 21:00

Події в Україні

Суд дозволив конфіскувати активи експрезидента «Мотор Січі»
Суд дозволив конфіскувати активи експрезидента «Мотор Січі»
Справу про загибель помічника Залужного передали до суду
Справу про загибель помічника Залужного передали до суду
Виникли пожежі, є постраждалі: наслідки атаки на Дніпро
Виникли пожежі, є постраждалі: наслідки атаки на Дніпро
Наводив російські ракети і дрони на Дніпро: СБУ затримала інформатора РФ
Наводив російські ракети і дрони на Дніпро: СБУ затримала інформатора РФ
Пішов із життя актор Петро Нікітін
Пішов із життя актор Петро Нікітін
Уражено пускові установки та літаки: наслідки удару по аеродрому в Джанкої
Уражено пускові установки та літаки: наслідки удару по аеродрому в Джанкої

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Атака на завод у Казані, де РФ виробляє бомбардувальники: деталі від розвідки
17K
На Івано-Франківщині лунають вибухи
12K
Стала відома причина смерті письменника Дмитра Капранова
8450
Асоціація бібліотек США вилучила книгу про УПА зі списку найкращих історичних матеріалів
8106
Куди зникла Неля Штепа? Очільник Слов’янська оцінив рівень проросійських настроїв у місті
6524
Вибухи на Хмельниччині, допомога Україні від США: головне за ніч

Новини

Збереження робочих місць і підтримка економіки: роль «Темп-3000» у стабілізації ситуації в Україні
Вчора, 18:13
Бізнес назвав умови для збільшення потужностей розподіленої генерації
Вчора, 15:06
Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
15 квiтня, 17:28
З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
15 квiтня, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
15 квiтня, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
15 квiтня, 04:50

Прес-релізи

Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
16 квiтня, 17:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua