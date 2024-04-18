Виникли пожежі, є постраждалі: наслідки атаки на Дніпро

Ворог атакував Дніпровський район міста

Сьогодні, 18 квітня, під час повітряної тривоги у Дніпрі російські загарбники атакували Дніпровський район. Почалися пожежі, є поранені.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Ворог атакував Дніпровський район», – констатував Лисак.

За словами голови ОВА, також є поранені. «Попередньо, через ракетний удар постраждали двоє чоловіків – 30 і 35 років. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості», – додав Лисак.

Крім того, є декілька займань. «Деталі - після відбою. Загроза триває. Будьте у безпечних місцях», – додав він.

Як повідомлялося, сьогодні, 18 квітня, у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Згодом стало відомо про повторний обстріл міста.

У Повітряних силах попереджали про загрозу балістики. «Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!» – уточнили військові.

Триває 785-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 57 авіаційних удари, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, лікарня, готель та інші об’єкти цивільної інфраструктури.