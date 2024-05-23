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Удар по Харкову: є загиблі і поранені. Перші фото

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Удар по Харкову: є загиблі і поранені. Перші фото
Унаслідок удару по Харкову відомо про двох загиблих
фото: Олексій Мужчина/glavcom.ua

Ворог поцілив по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства

У Харкові на місці удару росіян виявлено тіла загиблих. Окупанти завдали близько 10 ударів по місту. Під масованим обстрілом перебувала виключно цивільна інфраструктура, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Удар по Харкову: є загиблі і поранені. Перші фото фото 1

«За попередніми даними, пʼять цивільних людей постраждали. Також окупанти вдарили по Золочеву, щонайменше двоє постраждалих», – зазначив він.

Також, за його даними медики надали допомогу ще двом постраждалим внаслідок ворожих обстрілів у Люботині.

Удар по Харкову: є загиблі і поранені. Перші фото фото 2

Окупанти також вдарили по цивільному підприємству, яке займається друком.

«Попередньо – один загиблий, постраждали шість осіб. Є загорання цеху з папером», – додав Синєгубов.

За даними мера Харкова Ігоря Терехова, у Харкові ворог поцілив по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, що займається життєзабезпеченням міста. Наразі інші наслідки з'ясовуються.

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Крім того, за даними Терехова, на місці ще одного удару ворожої ракети виявлено тіло ще одного загиблого. Іще одна людина поранена – забрала «швидка». Загалом на 11:30 в Харкові вже семеро поранених та двоє загиблих.

Ще одне тіло знайдено на місці російського ракетного удару в Харкові, що збільшило кількість загиблих до двох.
 
«На місці ще одного удару ворожої ракети виявлено тіло ще одного загиблого», – написав Терехов у Telegram. 

За його словами, ще одна людина отримала поранення, її забрала швидка.

О 12:00 Синєгубов повідомив, що за попередніми даними, внаслідок удару по Харкову чотири людини загинули.

«Місцезнаходження ще двох осіб встановлюють. Армія РФ завдала щонайменше 15 ударів», – уточнив Синєгубов.

Як зазначив голова ОВА, за даними на 12:30 в Харкові вже шість людей загинули та 11 отримали поранення.

Як повідомлялося, сьогодні у Харкові пролунали вибухи. Їх було щонайменше десять

Теги: обстріл Харківщина

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