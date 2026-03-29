Зеленський підбив підсумки російських атак за тиждень: що відомо

По Україні б’ють фактично такі ж ударні дрони, що й по країнах Близького Сходу

Росія застосувала понад 3000 дронів за тиждень та втягує світ у глобальну дестабілізацію

Президент України Володимир Зеленський повідомив про масштаби російського терору та його прямого зв’язку з кризою на Близькому Сході за останній тиждень. За словами глави держави, лише за останні сім днів ворог випустив по Україні 3000 дронів та 1450 авіабомб, одночасно інвестуючи у затягування війни в регіоні Затоки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Тільки за цей тиждень Росія застосувала проти наших міст і громад понад 3000 ударних дронів, і значна частина з них – «шахеди». Також більш ніж 1450 керованих авіаційних бомб та ще 40 ракет різних типів. Росіяни не зменшують обертів війни проти нашої держави й людей та при цьому ще й відверто вкладаються в затягування іншої війни, яка призводить до глобальної дестабілізації», – зазначив Зеленський.

Президент заявив, що лише за останній тиждень Росія застосувала проти українських міст і громад понад 3000 ударних дронів, понад 1450 керованих авіабомб і ще близько 40 ракет різних типів.



Зеленський підкреслив, що Росія не лише не зменшує обертів війни проти України, а й відверто сприяє дестабілізації в інших частинах світу, зокрема через підтримку проксі-сил на Близькому Сході.

Глава держави провів пряму паралель між безпекою Європи та регіону Затоки, наголосивши на ідентичності засобів нападу, які використовує агресор та його союзники.

«По Україні б’ють фактично такі ж ударні дрони, що й по країнах Близького Сходу й регіону Затоки. Проти нас балістика застосовується так само цинічно, як і проти партнерів. Дестабілізація світових ринків та блокування морських шляхів не залишили без наслідків жодну країну. Ми робимо свій внесок у гарантування безпеки. І важливо, щоб світ не втрачав часу та можливостей. Потрібні чіткі, рішучі та скоординовані зусилля, щоб дати реальний захист життю та зупинити війни. Треба будувати спільні й сучасні системи захисту, перевірені війною. Розвивати спільні виробництва сучасної та ефективної зброї. Об’єднувати можливості, щоб і в Європі, і на Близькому Сході, і в інших частинах світу можна було жити в мирі», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 29 березня 2026 року, російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку на цивільну та енергетичну інфраструктуру Одеської області. Внаслідок влучань пошкоджено критичний об’єкт енергопостачання, що спричинило перебої з електрикою у низці населених пунктів регіону.

