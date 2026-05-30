На Сумщині ворог вдарив дроном по АЗС

Максим Бурич
Усі осередки горіння ліквідовано
фото: ДСНС Сумщини
Російські війська завдали масованого удару по житлових кварталах та інфраструктурі Шостки

Сумська область знову опинилася під щільним вогнем російських окупаційних військ. Протягом кількох годин ворог атакував різні райони області, застосовуючи широкий спектр озброєння та ударні безпілотники. Унаслідок обстрілів зафіксовано суттєві руйнування цивільної інфраструктури, житлового фонду та підприємств. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Найбільш потужного удару цієї ночі зазнало місто Шостка. Російські війська здійснили масований обстріл населеного пункту, цілячись виключно у цивільні об'єкти. За даними рятувальників, у місті пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, адміністративні споруди та транспорт.

Унаслідок влучань на кількох локаціях одночасно спалахнули пожежі. Співробітники ДСНС працювали у форсованому режимі, розгорнувши рятувальну операцію одразу на кількох об'єктах.  Не встигли ліквідувати наслідки нічних обстрілів у Шостці, як під ударом опинився обласний центр. Ранком суботи російський ударний безпілотний літальний апарат поцілив в одну з автозаправних станцій (АЗС) у місті Суми.

Влучання призвело до миттєвого займання. Враховуючи специфіку об'єкта та наявність великої кількості паливно-мастильних матеріалів, існувала серйозна загроза масштабного вибуху та поширення вогню на сусідні будівлі. Рятувальні підрозділи, які оперативно прибули на місце події, негайно розпочали локалізацію пожежі, щоб не допустити детонації резервуарів із пальним.

Завдяки професійним та злагодженим діям підрозділів ДСНС Сумської області, станом на тепер усі осередки горіння як у Шостці, так і на території сумської АЗС повністю ліквідовано.

«За попередньою інформацією, постраждалих чи загиблих серед цивільного населення внаслідок нічних та ранкових обстрілів немає», – резюмували у відомстві.

Нагадаємо, у кількох населених пунктах Полтавського району було зафіксовано прильоти та падіння уламків російських безпілотних літальних апаратів. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Унаслідок ударів пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, приміщення місцевої амбулаторії, господарські споруди, автомобілі та мережі електропередач.

Теги: Суми пожежа ДСНС

На Запоріжжі у лікарні помер поранений через обстріли чоловік
На Сумщині ворог вдарив дроном по АЗС
Карта бойових дій в Україні станом на 30 травня 2026 року
Окупанти на захоплених територіях використали «останні дзвоники» для вербування випускників в армію РФ
Втрати ворога станом на 30 травня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 травня: ситуація на фронті

В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 30 травня 2026 року
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
Президент Румунії розповів деталі розслідування атаки російського дрона
Трамп висунув ультиматум Ірану і заявив про зняття блокади Ормузької протоки
Путін подивився, що коїться на фронті, і відчув кінець війни
