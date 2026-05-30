На Сумщині ворог вдарив дроном по АЗС

Російські війська завдали масованого удару по житлових кварталах та інфраструктурі Шостки

Сумська область знову опинилася під щільним вогнем російських окупаційних військ. Протягом кількох годин ворог атакував різні райони області, застосовуючи широкий спектр озброєння та ударні безпілотники. Унаслідок обстрілів зафіксовано суттєві руйнування цивільної інфраструктури, житлового фонду та підприємств. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Найбільш потужного удару цієї ночі зазнало місто Шостка. Російські війська здійснили масований обстріл населеного пункту, цілячись виключно у цивільні об'єкти. За даними рятувальників, у місті пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, адміністративні споруди та транспорт.

фото: ДСНС Сумщини

Унаслідок влучань на кількох локаціях одночасно спалахнули пожежі. Співробітники ДСНС працювали у форсованому режимі, розгорнувши рятувальну операцію одразу на кількох об'єктах. Не встигли ліквідувати наслідки нічних обстрілів у Шостці, як під ударом опинився обласний центр. Ранком суботи російський ударний безпілотний літальний апарат поцілив в одну з автозаправних станцій (АЗС) у місті Суми.

фото: ДСНС Сумщини

Влучання призвело до миттєвого займання. Враховуючи специфіку об'єкта та наявність великої кількості паливно-мастильних матеріалів, існувала серйозна загроза масштабного вибуху та поширення вогню на сусідні будівлі. Рятувальні підрозділи, які оперативно прибули на місце події, негайно розпочали локалізацію пожежі, щоб не допустити детонації резервуарів із пальним.

фото: ДСНС Сумщини

Завдяки професійним та злагодженим діям підрозділів ДСНС Сумської області, станом на тепер усі осередки горіння як у Шостці, так і на території сумської АЗС повністю ліквідовано.

«За попередньою інформацією, постраждалих чи загиблих серед цивільного населення внаслідок нічних та ранкових обстрілів немає», – резюмували у відомстві.

Нагадаємо, у кількох населених пунктах Полтавського району було зафіксовано прильоти та падіння уламків російських безпілотних літальних апаратів. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Унаслідок ударів пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, приміщення місцевої амбулаторії, господарські споруди, автомобілі та мережі електропередач.