На Запоріжжі у лікарні помер поранений через обстріли чоловік

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Унаслідок попередніх атак російських окупантів у лікарні Запоріжжя зупинилося серце цивільного мешканця

Російська Федерація продовжує системний терор українських міст, який призводить до втрат серед мирного населення. У Запоріжжі медикам не вдалося врятувати життя чоловіка, який раніше отримав важкі поранення внаслідок ворожих обстрілів. Крім того, зафіксовано нове звернення по медичну допомогу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Запорізьку ОВА.

Попри зусилля запорізьких медиків, у лікарні помер чоловік, який дістав важкі травми під час однієї з попередніх російських атак на обласний центр. Організм пацієнта не витримав наслідків мінно-вибухових та осколкових поранень.

Також стало відомо про ще одного постраждалого від дій країни-агресорки. До медичного закладу по допомогу самостійно звернувся 24-річний молодий чоловік. Лікарі діагностували у нього травми та надали всю необхідну невідкладну допомогу, його стан наразі контрольований.

Нагадаємо, Сумська область знову опинилася під щільним вогнем російських окупаційних військ. Протягом кількох годин ворог атакував різні райони області, застосовуючи широкий спектр озброєння та ударні безпілотники. Унаслідок обстрілів зафіксовано суттєві руйнування цивільної інфраструктури, житлового фонду та підприємств.

Як відомо, у кількох населених пунктах Полтавського району було зафіксовано прильоти та падіння уламків російських безпілотних літальних апаратів. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Унаслідок ударів пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, приміщення місцевої амбулаторії, господарські споруди, автомобілі та мережі електропередач.