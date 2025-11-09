216 років на двох. Подружжя зі США стало найстарішою парою в історії

Лайл та Елеонора Гіттенс уперше зустрілися у 1941 році, коли були студентами Університету Кларка в Атланті

Цьогоріч подружжя відсвяткувало 83-ту річницю весілля

У США подружжя Лайла та Елеонор Гіттенс визнали найстарішою подружньою парою в історії. На двох 108-річний Лайл і 107-річна Елеонор мають 216 років і 132 дні. Чоловік та дружина прожили у шлюбі 83 роки. Як інформує «Главком», про це повідомили в Книзі рекордів Гіннеса.

Лайл та Елеонора Гіттенс уперше зустрілися у 1941 році, коли були студентами Університету Кларка в Атланті.

Тоді Лайл грав за баскетбольну команду свого коледжу, а Елеонора пішла на гру, щоб підбадьорити їх. Зараз Елеонора зізнається, що не пам'ятає, який був результат гри, лише пригадує, що саме там вона вперше побачила Лайла.

Пара каже, не сумнівалися, що їм судилося бути разом, тож одружилися уже наступного року. Вони запланували дату весілля, попри те, що Лайла от-от мали призвати на Другу світову війну.

Вони одружилися 4 червня 1942 року, коли Лайлу надали звільнення від військових навчать на три дні. Того дня наречений познайомився з родиною своєї майбутньої дружини.

Елеонор зізнавалася, що переймалася, чи коли-небудь знову побачить чоловіка після того, як той повернувся на службу. Лайл служив у складі 92-ї піхотної дивізії в Італії. На той час його дружина уже була вагітна їхньою першою дитиною – сином Роджерсом.

Вона влаштувалася на роботу в компанію з виробництва авіазапчастин і підтримувала зв'язок зі своїм коханим, пишучи йому листи. Коли війна закінчилася, Лайл та Елеонора нарешті змогли побудувати своє спільне життя. Подружжя оселилося в Нью-Йорку, де у них народилися дві доньки – Анджела та Ігні.

Пізніше пара працювала разом на державній службі. Елеонор здобула докторський ступінь у віці 69 років.

Після того як їм обом виповнилося сто років, донька перевезла їх ближче до себе у Маямі. Лайл зізнається, що сумує за улюбленим Нью-Йорком, але йому подобається у новому місці.

Коли їх попросили поділитися секретом такого довгого та щасливого шлюбу, Елеонора відповіла: «Ми любимо одне одного». А Лайл відповів: «Я люблю свою дружину».

Цьогоріч подружжя відсвяткувало 83-ту річницю весілля. Лайл та Елеонора стали найстарішою живою подружньою парою за загальним віком. Тепер вони претендують на рекорд за найдовшою тривалістю шлюбу серед живих пар.

Раніше довгожитель із Великої Британії відсвяткував 105-й день народження та розкрив простий секрет свого довголіття.

Нагадаємо, дослідження крові, слини та інших біологічних зразків Марії Браньяс, яка померла у віці 117 років як найстаріша жива людина у світі, виявило можливі причини її виняткового довголіття. Вчені з Іспанії встановили, що супердовгожителька, яка прожила понад 30 років довше за середній показник для жінок у її регіоні, мала напрочуд «молодий» геном.

До слова,уряд Японії повідомив, що станом на вересень у країні проживають 99 763 людини, яким понад 100 років, із них 88% – це жінки.