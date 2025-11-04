На пункті управління бригади «Рубіж» Зеленський заслухав доповідь військових

Зеленський подякував воїнам за службу та захист України й відзначив їх державними нагородами

На пункті управління 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії «Рубіж», яка разом із суміжними підрозділами веде оборону на добропільському напрямку, президент Володимир Зеленський зустрівся з військовими та відзначив їх державними нагородами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Глава держави заслухав доповідь т. в. о. командира бригади підполковника Микити Пліхуна про ситуацію на добропільському напрямку.

Президент і військові детально обговорили потреби бригади, виробництво та централізоване постачання дронів специфічних типів – наземних роботизованих платформ, тяжких бомберів та інших, а також виготовлення типових боєприпасів для дронів.

фото: Офіс президента

Володимир Зеленський подякував воїнам за службу та захист України й відзначив їх державними нагородами. «Бережіть себе й своїх побратимів. Напевно, це найголовніше – ті, хто поруч із тобою. Дуже віримо у вас, у перемогу України», – сказав він.

Також президент України Володимир Зеленський здійснив поїздку на фронт, де зустрівся з українськими воїнами на пункті управління 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов». Цей корпус разом із суміжними підрозділами веде оборону на добропільському напрямку.