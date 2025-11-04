Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На пункті управління бригади «Рубіж» Зеленський заслухав доповідь військових

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
На пункті управління бригади «Рубіж» Зеленський заслухав доповідь військових
Президент і військові детально обговорили потреби бригади
фото: Офіс президента

Зеленський подякував воїнам за службу та захист України й відзначив їх державними нагородами

На пункті управління 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії «Рубіж», яка разом із суміжними підрозділами веде оборону на добропільському напрямку, президент Володимир Зеленський зустрівся з військовими та відзначив їх державними нагородами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Глава держави заслухав доповідь т. в. о. командира бригади підполковника Микити Пліхуна про ситуацію на добропільському напрямку. 

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Президент і військові детально обговорили потреби бригади, виробництво та централізоване постачання дронів специфічних типів – наземних роботизованих платформ, тяжких бомберів та інших, а також виготовлення типових боєприпасів для дронів.

13 фото
На весь екран
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський подякував воїнам за службу та захист України й відзначив їх державними нагородами. «Бережіть себе й своїх побратимів. Напевно, це найголовніше – ті, хто поруч із тобою. Дуже віримо у вас, у перемогу України», – сказав він.

Також президент України Володимир Зеленський здійснив поїздку на фронт, де зустрівся з українськими воїнами на пункті управління 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов». Цей корпус разом із суміжними підрозділами веде оборону на добропільському напрямку. 

Читайте також:

Теги: війна Донеччина Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі відбувається гасіння пожеж
Вінниччина: внаслідок атаки постраждали люди, серед них – дитина
30 жовтня, 10:06
Олександр Мороз: Я підсів до Януковича у буфеті, взяв серветку і накидав план…
Олександр Мороз: Я підсів до Януковича у буфеті, взяв серветку і накидав план… інтерв’ю
29 жовтня, 10:45
Лавров категорично відкинув ідею Трампа про негайне припинення вогню та заморожування війни по лінії фронту
Трампа, схоже, розбудили
24 жовтня, 16:42
Зеленський взяв участь у засіданні Європейської ради в Брюсселі
Зустрічі Зеленського з європейськими лідерами, санкції проти РФ. Головне за 23 жовтня
23 жовтня, 21:10
Рютте зробив заяву про війну в Україні
Рютте підтримав ідею зупинки війни в Україні по лінії фронту
22 жовтня, 20:44
Володимир Зеленський зустрівся з керівниками американських аналітичних центрів
Зеленський зустрівся з керівниками американських аналітичних центрів у Вашингтоні
18 жовтня, 12:40
Туристів у готелях Сочі почали спускати в підвали і підземні парковки
Дрони та ракети атакували Сочі (відео)
17 жовтня, 06:21
Москва дозволяє собі ескалацію ударів
Росія застосувала проти України понад 3100 дронів за тиждень – Зеленський
12 жовтня, 12:02
Письменниця презентувала нову книгу
Ірена Карпа розповіла, що кажуть видавці про продаж книг на воєнну тематику
6 жовтня, 14:31

Події в Україні

На пункті управління бригади «Рубіж» Зеленський заслухав доповідь військових
На пункті управління бригади «Рубіж» Зеленський заслухав доповідь військових
Покровський напрямок: ексклюзивне відео бойової роботи СБУ
Покровський напрямок: ексклюзивне відео бойової роботи СБУ
Німеччина видала Україні фігуранта справи про розтрату 100 млн грн в «Енергоатомі»
Німеччина видала Україні фігуранта справи про розтрату 100 млн грн в «Енергоатомі»
Харківщина: Росіяни вбили дроном людей, які йшли з білим прапором
Харківщина: Росіяни вбили дроном людей, які йшли з білим прапором
Окупанти різко збільшили кількість ударів КАБами по Україні
Окупанти різко збільшили кількість ударів КАБами по Україні
На Дніпропетровщині окупанти вдарили по «швидкій»: поранено медиків
На Дніпропетровщині окупанти вдарили по «швидкій»: поранено медиків

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua