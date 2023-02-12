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Обстріли Харкова і чергова «бавовна» в Росії – головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Обстріли Харкова і чергова «бавовна» в Росії – головне за ніч
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти вчергове тероризували Харків ракетними атаками

Ворог вкотре обстрілював українські міста, вночі під удар потрапив Харків. Водночас у двох російських областях прогриміли вибухи. Тим часом в Україні продовжується хвиля кадрових змін, а у світі – землетрусів і нерозпізнаних літаючих об’єктів. «Главком» зібрав головні події ночі проти 12 лютого.

Нічна атака на Харків

О 23:09 у Харкові, а згодом іще в низці українських областей розпочалася повітряна тривога. Через хвилину з'явилося перше офіційне повідомлення про вибухи в Харкові. Попередньо, зафіксовано три влучання ворожих ракет С-300 у місті. Крім того, пошкоджено один з інфраструктурних об’єктів. Також відомо про одного пораненого.

«Бавовна» в Росії

У ніч на 12 лютого в Курській та Бєлгородській областях РФ пролунали вибухи. Відповідні відео поширили місцеві Telegram-канали. Судячи з них, від вибухів навіть спрацювали сигналізації в автомобілях. Утім, офіційної інформації від російської влади наразі немає.

Кадрові зміни

Кадрові зміни цього разу торкнулися Ради національної безпеки і оборони та Національної гвардії України. Президент Володимир Зеленський увів до складу РНБО голову Служби безпеки України Василя Малюка і голову Національної поліції України Ігоря Клименка. Крім того, з посади пішов заступник командувача Нацгвардії Руслан Дзюба.

Хвиля землетрусів

У світі продовжують ставатися стихійні лиха. Цього разу – в Грузії, на кордоні з Туреччиною. Магнітуда землетрусу становила 4,3 бала. Після пережитого, та ще й на тлі повідомлень із сусідньої Туреччини, люди бояться повертатися до своїх багатоповерхових будинків. Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що внаслідок потужного землетрусу в Туреччині та Сирії вже нараховано приблизно 26 мільйонів постраждалих.

Черговий НЛО 

Якщо раніше нерозпізнані об'єкти фіксувалися лише в повітряну просторі США, то тепер черга дійшла і до Канади. Канадський прем'єр-міністр наказв збити нерозпізнаний аеростат. Федеральне бюро розслідувань разом із канадськими колегами працюватиме над вивченням його уламків.

Теги: Харків кадрові зміни вибух

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