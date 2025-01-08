Росіяни просунулись на Донеччині та Курщині – DeepState

Ворог має успіхи в Новоіванівці та біля Нової Сорочини на Курщині

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно із нею, ворог просунувся в Торецьку та Кураховому на Донеччині.

Просувається РФ і в Нововасилівці, Слов’янці та Дворічній, а також біля Нескучного та Янтарного.

Також певні успіхи росіяни мають й в Курській області. Відповідно до останнього оновлення Deep State, ворог просувався в Новоіванівці та біля Нової Сорочини. Уточнюється ситуація в Махновці.

Нагадаємо, триває 1050-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 159 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав 28 авіаударів (59 керованих авіаційних бомб), використав для ураження 750 дронів-камікадзе. Здійснив 3886 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.