На Сумщині скорочено комендантську годину

У прифронтових громадах тривалість комендантської години може змінюватися залежно від безпекової ситуації

Відтепер комендантська година у Сумській області діятиме з 00:00 до 05:00. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова.

Рішення було ухвалено на засіданні Ради оборони області з військовим командуванням і профільними службами. Про це, зокрема, просив бізнес. Водночас у прифронтових громадах тривалість комендантської години може змінюватися залежно від безпекової ситуації.

«Це крок з урахуванням потреб людей і підтримки економічної активності – для створення сприятливіших умов роботи бізнесу, запобігання релокації підприємств і покращення транспортного сполучення», – каже він.

Нагадаємо, 1 квітня 2026 року на території Миколаївської області запроваджено оновлений режим комендантської години та світломаскування. Згідно з наказом начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, час обмежень було переглянуто задля оптимізації життєдіяльності регіону, проте в прибережних громадах, які потерпають від обстрілів, режим залишається суворішим.

Як повідомлялося, окупанти взяли під контроль кілька населених пунктів безпосередньо біля кордону у Сумській області, однак, за словами пресслужби Угруповання об’єднаних сил, усі спроби просунутися вглиб української території своєчасно зриваються.

До слова, війська Російської Федерації продовжують тероризувати прикордоння Сумської області, застосовуючи авіацію для ударів по цивільній інфраструктурі. Чергової атаки зазнала Ямпільська громада.