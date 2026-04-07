Ізраїль атакував об'єкти Ірану, у Росії уражено завод: головне за ніч

Дайджест новин, що сталися у ніч 7 квітня 2026 року

У Росії стався масштабний збій у роботі онлайн-сервісів, у Воронезькій області атаковано завод, що виробляє компоненти для вибухівки, ООН відреагувала на різкі заяви Трампа про удари по Ірану, Ізраїль завдав серію авіаударів по об'єктах Тегерану, Іран закликав молодь зібратись біля електростанцій на тлі дедлайну США.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 7 квітня:

Ізраїль завдав серію авіаударів по об'єктах Тегерану

Сили оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомили про завершення хвилі авіаударів по території Ірану, спрямованих на ураження інфраструктури в Тегерані та інших районах країни.

В офіційній заяві ізраїльська армія зазначила, що операція була націлена на об’єкти, пов’язані з іранським режимом. Деталі щодо масштабів ударів та їхніх наслідків обіцяють оприлюднити згодом.

У Воронезькій області атаковано завод міндобрив

У Воронезькій області РФ зафіксовано удар по підприємству АТ «Міндобрива» – одному з ключових хімічних заводів країни.

Підприємство спеціалізується на виробництві аміаку, азотної кислоти та аміачної селітри – базових речовин, що можуть використовуватися у виробництві вибухових матеріалів.

ООН відреагувала на різкі заяви Трампа про удари по Ірану

Організація Об’єднаних Націй закликала США утриматися від атак на цивільну інфраструктуру Ірану, наголосивши на забороні таких дій міжнародним правом.

Речник генерального секретаря Антоніу Гутерріша Стефан Дюжаррік заявив, що навіть у випадку, якщо об’єкт може вважатися військовою ціллю, атака є неприпустимою, якщо вона створює ризик надмірної шкоди для цивільного населення.

Інші важливі новини: