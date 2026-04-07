Ізраїль атакував об'єкти Ірану, у Росії уражено завод: головне за ніч

Дайджест новин, що сталися у ніч 7 квітня 2026 року

У Росії стався масштабний збій у роботі онлайн-сервісів, у Воронезькій області атаковано завод, що виробляє компоненти для вибухівки, ООН відреагувала на різкі заяви Трампа про удари по Ірану, Ізраїль завдав серію авіаударів по об'єктах Тегерану, Іран закликав молодь зібратись біля електростанцій на тлі дедлайну США.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 7 квітня:

Ізраїль завдав серію авіаударів по об'єктах Тегерану

Сили оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомили про завершення хвилі авіаударів по території Ірану, спрямованих на ураження інфраструктури в Тегерані та інших районах країни. 

В офіційній заяві ізраїльська армія зазначила, що операція була націлена на об’єкти, пов’язані з іранським режимом. Деталі щодо масштабів ударів та їхніх наслідків обіцяють оприлюднити згодом.

У Воронезькій області атаковано завод міндобрив

У Воронезькій області РФ зафіксовано удар по підприємству АТ «Міндобрива» – одному з ключових хімічних заводів країни. 

Підприємство спеціалізується на виробництві аміаку, азотної кислоти та аміачної селітри – базових речовин, що можуть використовуватися у виробництві вибухових матеріалів.

ООН відреагувала на різкі заяви Трампа про удари по Ірану

Організація Об’єднаних Націй закликала США утриматися від атак на цивільну інфраструктуру Ірану, наголосивши на забороні таких дій міжнародним правом.

Речник генерального секретаря Антоніу Гутерріша Стефан Дюжаррік заявив, що навіть у випадку, якщо об’єкт може вважатися військовою ціллю, атака є неприпустимою, якщо вона створює ризик надмірної шкоди для цивільного населення.

Інші важливі новини: 

  1. Іран закликав молодь зібратись біля електростанцій на тлі дедлайну США
  2. Венс може очолити переговорну групу з Іраном
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

