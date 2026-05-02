Скільки української території Росія окупувала у квітні: дані DeepState

У квітні російські війська окупували приблизно 147 кв. км території
Сили оборони продовжують відтискати ворога на окремих напрямках

У квітні російські війська окупували на 11,9% менше території, ніж у березні, попри те, що інтенсивність штурмів навіть зросла на 2,2%. Про це свідчить аналітика DeepState, пише «Главком».

За підрахунками аналітиків, для захоплення лише 1 квадратного кілометра ворогу потрібно провести в середньому 36 штурмових дій. 

«Для прикладу площа Костянтинівки складає 66 кв. км. Тобто, їм треба півмісяця штурмувати одну «Констаху» і більше ніде нічого не робити. В наявних умовах зосередити сили на такій малій ділянці вкрай важко», – пишуть аналітики.

Найбільше просувань ворога у квітні зафіксовано на Донеччині – 36% від загального обсягу, що становить 53 кв. км. Це майже вдвічі менше, ніж у березні, та у 6,5 раза менше, ніж у грудні.

«Далі йде Сумщина з показником у 30%, в абсолюті це 44 кв. км. На Харківщину припало 22%, а на Запоріжжя 12%», – йдеться у повідомленні.

Водночас українські Сили оборони продовжують відтискати ворога. 

«Також, зменшилася сумарна кількість окупованої Дніпропетровщини з 105 кв. км до 98 кв. км. За три місяці, Сили Оборони України зменшили зону окупації на 89 кв. км, тобто на піку в січні ворог тримав 187 кв. км області», – підсумували в DeepState.

До слова, російська окупаційна армія поступово відмовляється від масових атак «живою хвилею» та переходить до нової тактики малих груп, яка може бути складнішою для виявлення і потенційно небезпечнішою для української оборони. 

