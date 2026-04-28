Ринки засумнівалися у мирі США та Ірану: ціни на нафту зросли

Через напруження в Ормузькій протоці танкери не проходили, ринок заклав високі ризики

Світові ціни на нафту зросли, бо ринки не побачили реального прогресу у переговорах між США та Іраном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Ціна нафти Brent піднялася до $109,64 за барель. Це приблизно на 1% більше, ніж раніше. Американська нафта WTI також подорожчала – до $97,64 за барель. Експерти пояснюють це просто: ринки очікували, що ситуація між США та Іраном заспокоїться, але цього не сталося.

«Переговори про «мир» все ще виглядають значною мірою поверхневими та не мають конкретних доказів деескалації. Незважаючи на риторику, рух суден через Ормузьку протоку залишається обмеженим, і саме тривалі перебої утримують премії за ризик нафти на високому рівні», – сказала старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.

За її словами, зараз ринки більше дивляться не на попит на нафту, а на політику. Поки немає реальних домовленостей, ціни можуть і далі зростати.

Окрема проблема – рух суден. Через напруження частина нафтових танкерів не змогла пройти через Ормузьку протоку. Зокрема, шість іранських танкерів повернули назад. Водночас один газовий танкер із Абу-Дабі зміг пройти протоку і зараз рухається в бік Індії.

До загострення ситуації через цю протоку щодня проходило понад 100 суден. Тому будь-які перебої одразу впливають на ціни у світі.

Нагадаємо, що міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати не планують поновлювати винятки, що дозволяють купувати російську нафту та нафтопродукти, які зараз перебувають у морі. Він також сказав, що поновлення одноразового винятку для іранської нафти у морі повністю виключене.