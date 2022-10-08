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Залужний провів розмову з Генеральним інспектором Бундесверу

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Залужний провів розмову з Генеральним інспектором Бундесверу
Залужний поспілкувався з генеральним інспектором Бундесверу
фото з відкритих джерел

Голова Генштабу подякував за допомогу своєму німецькому колезі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів розмову  з Генеральним інспектором Бундесверу генералом Еберхардом Цорном. Про це повідомив голова Генштабу ЗСУ Валерій Залужний.

Сторони обговорили питання підготовки українських підрозділів.  

«Переконаний, що підготовка військ за стандартами НАТО є ключовим фактором набуття повної взаємосумісності», – підсумував Залужний. 

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та прем'єр-міністр Денис Шмигаль 30 вересня підписали заявку України на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку

Після того, як Україна подала заявку на вступ до НАТО, обговорення про майбутнє членство в Альянсі вже відбуватиметься в рамках Північноатлантичної ради на різних рівнях.

Читайте також: Переговорів не буде. Події 30 вересня, які увійдуть в історію
Теги: міністр Україна президент Валерій Залужний

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