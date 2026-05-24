Лінія фронту станом на 24 травня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, застосувавши 89 ракет, та 56 авіаційних ударів – скинув 178 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6015 дронів-камікадзе та здійснив 2054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

24 травня на фронті відбулося 173 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, ліквідовано 50 окупантів та поранено 15. Знищено склад пально-мастильних матеріалів, одну артилерійську систему, три одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки ворога. Також пошкоджено п'ять одиниць автомобільної техніки, три артилерійські системи та 13 укриттів противника. Знищено або придушено 238 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося одне боєзіткнення. Противник завдав чотирьох авіаударів, скинув 13 керованих авіаційних бомб, здійснив 54 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, два з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник п'ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Фиголівки, Ветеринарного та Стариці.

На Куп’янському напрямку

Наступальних дій противника не зафіксовано.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили вісім спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Дробишеве, Діброва, Ямпіль, Лиман.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно відбили чотири спроби загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Закітне та Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку

Відбулася одна ворожа атака в районі населеного пункту Никифорівка.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали дев'ять ворожих штурмів поблизу населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 32 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Торецьке, Новоолександрівка, Родинське, Гришине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка та у бік Кучерів Яру, Шевченка, Білицького.

На Олександрівському напрямку

Ворог двічі наступав у районі Тернового.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 18 атак окупантів у районах населених пунктів Прилуки, Залізничне, Оленокостянтинівка та у бік Гіркого, Нового Запоріжжя, Староукраїнки, Верхньої Терси, Цвіткового, Чарівного. Два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку

Відбулося три ворожі атаки в районах Білогір'я, Степногірська та у бік Приморського. Один бій досі триває.

На Придніпровському напрямку

Ворог двічі атакував у районі Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1551-й день повномасштабної війни в Україні.