Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Лінія фронту станом на 24 травня 2026. Зведення Генштабу

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Лінія фронту станом на 24 травня 2026. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 24 травня
фото: Генштаб СБУ
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

24 травня на фронті відбулося 173 бойових зіткнення

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, застосувавши 89 ракет, та 56 авіаційних ударів – скинув 178 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6015 дронів-камікадзе та здійснив 2054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

24 травня на фронті відбулося 173 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу на цьому напрямку, за попередніми даними, ліквідовано 50 окупантів та поранено 15. Знищено склад пально-мастильних матеріалів, одну артилерійську систему, три одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки ворога. Також пошкоджено п'ять одиниць автомобільної техніки, три артилерійські системи та 13 укриттів противника. Знищено або придушено 238 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Відбулося одне боєзіткнення. Противник завдав чотирьох авіаударів, скинув 13 керованих авіаційних бомб, здійснив 54 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, два з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Лінія фронту станом на 24 травня 2026. Зведення Генштабу фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник п'ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Фиголівки, Ветеринарного та Стариці.

Лінія фронту станом на 24 травня 2026. Зведення Генштабу фото 2

На Куп’янському напрямку

Наступальних дій противника не зафіксовано.

Лінія фронту станом на 24 травня 2026. Зведення Генштабу фото 3

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбили вісім спроб загарбників просунутися у районах населених пунктів Дробишеве, Діброва, Ямпіль, Лиман.

Лінія фронту станом на 24 травня 2026. Зведення Генштабу фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно відбили чотири спроби загарбників просунутися вперед у районах населених пунктів Закітне та Рай-Олександрівка.

Лінія фронту станом на 24 травня 2026. Зведення Генштабу фото 5

На Краматорському напрямку

Відбулася одна ворожа атака в районі населеного пункту Никифорівка.

Лінія фронту станом на 24 травня 2026. Зведення Генштабу фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали дев'ять ворожих штурмів поблизу населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр.

Лінія фронту станом на 24 травня 2026. Зведення Генштабу фото 7

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 32 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Торецьке, Новоолександрівка, Родинське, Гришине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка та у бік Кучерів Яру, Шевченка, Білицького.

Лінія фронту станом на 24 травня 2026. Зведення Генштабу фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог двічі наступав у районі Тернового.

Лінія фронту станом на 24 травня 2026. Зведення Генштабу фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 18 атак окупантів у районах населених пунктів Прилуки, Залізничне, Оленокостянтинівка та у бік Гіркого, Нового Запоріжжя, Староукраїнки, Верхньої Терси, Цвіткового, Чарівного. Два боєзіткнення тривають.

Лінія фронту станом на 24 травня 2026. Зведення Генштабу фото 10

На Оріхівському напрямку

Відбулося три ворожі атаки в районах Білогір'я, Степногірська та у бік Приморського. Один бій досі триває.

Лінія фронту станом на 24 травня 2026. Зведення Генштабу фото 11

На Придніпровському напрямку

Ворог двічі атакував у районі Антонівського мосту.

Лінія фронту станом на 24 травня 2026. Зведення Генштабу фото 12

Нагадаємо, триває 1551-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб фронт Костянтинівка Покровськ окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Крохмалюк долучився до «Азову» у 2016 році
Медика «Азову» закатували до смерті в російському полоні
Вчора, 04:35
Доброволець зізнається, що найважче на фронті це постійні дрони над головою
Колумбійський доброволець понад 100 днів утримував позицію під атаками РФ
19 травня, 16:56
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 935 танків
Втрати ворога станом на 15 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
15 травня, 06:40
Світлини з зустрічі Сидельникової та Муртузалієвої опублікувала інша російська борчиня Дадашева
Титулована російська борчиня засвітилася на скандальних фото з окупанткою, яка воює з Україною
14 травня, 12:11
Окупант Павлов брав участь у бойових діях на Кримському та Курському напрямках
Сили оборони на фронті ліквідували багаторазового чемпіона Бурятії з боксу
13 травня, 11:42
Ситуація на фронті 11 травня
Лінія фронту станом на 11 травня 2026. Зведення Генштабу
11 травня, 22:20
Російські військові намагаються просочуватися малими групами, використовуючи темряву та рельєф
Сили оборони розповіли про тактику РФ на Харківщині
8 травня, 05:26
29 квітня на фронті відбулося 137 бойових зіткнень
Військовий назвав єдину перевагу росіян на фронті
30 квiтня, 04:49
Окупанти втягують захоплену частину Херсонщини в російську економічну зону
Окупанти втягують захоплену частину Херсонщини в російську економічну зону
25 квiтня, 07:59

Події в Україні

Лінія фронту станом на 24 травня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 24 травня 2026. Зведення Генштабу
У Києві після атаки РФ 81 постраждалий. Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН
У Києві після атаки РФ 81 постраждалий. Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН
Бійці ЗСУ, що обороняють села Мала Токмачка, встановили національний рекорд
Бійці ЗСУ, що обороняють села Мала Токмачка, встановили національний рекорд
Мінрозвитку назвало регіони, де покупці найбільше бронюють житло за програмою компенсацій
Мінрозвитку назвало регіони, де покупці найбільше бронюють житло за програмою компенсацій
Російська еліта розчарувалася у Путіні – The Guardian
Російська еліта розчарувалася у Путіні – The Guardian
Масовий удар по Києву: радник міністра оборони назвав реальні цілі РФ
Масовий удар по Києву: радник міністра оборони назвав реальні цілі РФ

Новини

Знак з небес: Кубок Росії розвалився під час нагородження
Сьогодні, 22:40
РФ поставила «Орєшнік» на конвеєр: аналітики Defence Express попередили про зростання загрози
Сьогодні, 13:43
На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
Вчора, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
Вчора, 08:55
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
Вчора, 07:50

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua