Карта бойових дій в Україні станом на 24 травня 2026 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Нині триває 1551-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua
Найбільша активність окупантів фіксується на Покровському та Гуляйпільському напрямках

За минулу добу зафіксовано 248 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 82 авіаційних ударів, скинувши 255 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9203 дрони-камікадзе та здійснив 2886 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 – із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника, один пункт управління БпЛА та дві гармати противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням п’яти КАБ, здійснив 85 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано дві штурмові дії ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів в районі Петро-Іванівки, Тернової та Стариці.

На Куп’янському напрямку

Ворог атакував п’ять разів в бік населених пунктів Куп’янськ-Вузловий, Ківшарівка, Колісниківка.

На Лиманському напрямку

Противник 14 разів намагався вклинитися у районах населених пунктів Ямпіль, Лиман, Зарічне, Діброва, Озерне, Новоселівка та в бік населених пунктів Чернещина, Новосергіївка, Ставки, Дробишеве.

На Слов’янському напрямку

Противник штурмував три рази у районах населених пунктів Закітне, Рай-Олександрівка, Крива Лука.

На Краматорському напрямку

Ворог проводив дві наступальні дії в районі Маркового та у бік Юрківки.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 21 атаку поблизу населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Костянтинівка, Степанівка, Іллінівка, Торецьке, Кучерів Яр та Софіївка.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 50 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку

Противник атакував два рази, в районах Тернового та Степового.

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти здійснили 32 атаки у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Прилуки, Чарівне, Залізничне, Гуляйпільське та у бік Нового Запоріжжя, Воздвижівки й Цвіткового.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед в районах Білогір’я, Лугівського та у бік Приморського.

