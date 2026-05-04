Позови на сотні мільйонів гривень. Потерпілі від махінацій фірми, близької до ексміністра, пішли в суди

Елеватор «Волиця-Агро» на Київщині
фото: latifundist.com

ТОВ «Волиця Агро», яке пов’язуэться з ексміністром Миколою Сольським, опинилося в епіцентрі гучного корупційного скандалу

Компанія «Волиця Агро», яка фігурує у масштабному корупційному скандалі, отримала судові позови від низки аграрних підприємств, з якими не розрахувалася за куплену продукцію. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Зернова піраміда Сольського? Історія карколомної афери та арешту ексміністра».

На початок травня, судові претензії до ТОВ «Волиця Агро» вже пред’явили: ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» (позивач хоче стягнути 54 млн грн за втрату відповідачем 7 тис. тонн пшениці і 3,5 тис. тонн кукурудзи); ТОВ «Галицька зернова компанія» (33,96 млн грн заборгованості за поставлений товар); ТОВ «Гадз-Агро» (позов про стягнення 5,02 млн грн).

«Наприкінці лютого продали 3,5 тис. тонн кукурудзи «Волиці Агро», яка з нами не розрахувалася. Фактично ми потрапили в останній вагон поїзда», – іронізує в розмові з «Главкомом» директор ТОВ «Галицька зернова компанія» Андрій Боярчук.

Крім того, кілька компаній звернулися до Господарського суду Києва із заявами про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Волиця Агро» у зв’язку із непогашеною заборгованістю. Розгляд цих заяв триває.

Як повідомляв «Главком», 27 березня 2026 року Микола Сольський отримав підозру як організатор схеми щодо махінацій із зерном. Окрім нього, з підозрами ще двоє осіб –  керівництво київського ТОВ «Волиця Агро». За даними слідства, підозрювані намагалися продати сім тисяч тонн неіснуючої кукурудзи, підробивши складські документи. На папері елеватор продавця був заповнений врожаєм, а фактично – порожній.

У пресслужбі Офісу генпрокурора повідомили «Главкому», станом на початок травня, в інших областях розслідується ряд кримінальних проваджень за фактами вчинення аналогічних правопорушень посадовими особами ТОВ «Волиця Агро». Питання щодо можливості об’єднання цих кримінальних проваджень в одне буде вирішено у випадку зміни підслідності та визначення єдиного органу досудового розслідування, додали у прокуратурі.

Варто наголосити: розслідування у справі Сольського триває за двома епізодами: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб (частина 5 статті 190 Кримінального кодексу) і легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (частина 2 статті 209 Кримінального кодексу).

Наразі колишній міністр перебуває під вартою у Хмельницькому СІЗО.

