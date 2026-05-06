Герой України розповів, як війна трансформувала елітний спецпідрозділ «Омега»

Лариса Голуб
Спецпідрозділ адаптується до «війни дронів»
фото: mvs.gov.ua

Корецький: «Омега» – це скальпель, а не молот

Роль спецпризначенців у війні постійно змінюється, а головним викликом 2026 року для таких підрозділів стала тотальна присутність ворожих дронів у повітрі. Про це Герой України Валерій Корецький, командир 5-го окремого загону спеціального призначення «Омега», розказав в інтерв’ю «Главкому».

«Сучасна «Омега» – це скальпель, а не молот. Роль спецпідрозділу у війні змінювалась і змінюється – це все про швидку адаптацію до сучасних реалій», – зазначив Корецький.

З початком повномасштабного вторгнення підрозділ пройшов кілька ключових етапів трансформації. Якщо у 2022 році 5-й окремий загін зосереджувався переважно на контрдиверсійній роботі, розвідці та операціях у тилу ворога, то період 2023–2024 років став часом найбільш інтенсивних штурмових дій.

Корецький наголосив, що за цей час спецпризначенці виконали колосальний обсяг завдань: від підривів логістичних шляхів окупантів до складних нічних рейдів та звільнення територій у Серебрянському лісництві.

Водночас Герой України зауважив, що станом на 2026 рік характер бойових дій знову зазнав суттєвих змін. Зокрема, він поставив під сумнів доцільність постійного використання «піших» виходів у сучасних умовах.

«Це не тому, що ми не можемо, а тому що змінилась сама війна. У 2023 році зробити кількаденний рейд на позиції окупантів – це не зробити його у 2026-му. Дрони ворога постійно висять у повітрі. Зараз успіх – це просто цілими дістатись до точки старту», – пояснив командир.

Попри технологічні виклики та зміну тактики, Валерій Корецький підкреслив, що основне призначення «Омеги» залишається незмінним.

«Нас завжди направляють туди, де потрібні швидкі рішення і там де є важка робота. Власне, тому ми і називаємось спецпризначенцями. Війна змінюється – ми гнучкі і адаптуємось», – підсумував він.

Раніше заступник командира підрозділу ударних безпілотників Lasar’s Group та Герой України Роман Ященко розповів «Главкому», що з початку повномасштабного вторгнення безпілотники були значно менш доступними, а їх втрата відчувалася набагато болючіше. Натомість сьогодні, за його словами, ситуація кардинально змінилася.

