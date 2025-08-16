Влада почала примусову евакуацію із Дружківки та кількох сіл Донеччини

У Дружківці та кількох довколишніх селах залишаються близько 1879 дітей

Виїжджають літні люди, родини з дітьми й навіть домашні тварини

Із Дружківки та сіл Андріївка, Варварівка, Новоандріївка, Роганське в Донецькій області розпочали примусово евакуйовувати родини з дітьми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

Як зазначається, нині у цих населених пунктах залишаються близько 1879 дітей. Їх щодня безкоштовно вивозять у безпечні області, у цьому владі допомагають волонтери.

«Виїжджають літні люди, родини з дітьми й навіть домашні тварини. Олена з Дружківки розповідає, що бере з собою сина, кота та хом’яка – вони вже пережили обстріли й руйнування житла. Усіх просять мати не більше двох сумок, інші речі – надсилати поштою», – розповів Філашкін.

Нагадаємо, в Херсонській області також розширено перелік населених пунктів, які підлягають обов'язковій евакуації. У ці зони заборонено в'їзд родин з дітьми.

До слова, на Дніпропетровщині волонтери евакуювали останнього мешканця прифронтової громади. Останній мешканець маленького села Попутне Синельниківського району Дніпропетровської області пішки пройшов 7 км до селища Межова.