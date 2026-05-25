Удар знищив майже всі потужності НПЗ у Рязані – OSINT

glavcom.ua
Рязанський нафтопереробний завод після удару безпілотників
Dnipro Osint: пошкоджено установки первинної переробки нафти та три резервуари між ними

Нові супутникові знімки зафіксували масштаби руйнувань на Рязанському нафтопереробному заводі після удару безпілотників 15 травня. За даними аналітиків, виведено з ладу від 90 до 100% нафтопереробних потужностей підприємства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на канал Dnipro Osint.

Що показали нові знімки

Оновлені знімки кращої якості зафіксували пошкодження, яких не було видно на попередніх матеріалах. Зокрема, численні влучання по установках первинної переробки нафти АВТ-4 та АВТ-3. Між двома установками знищено три резервуари для нафтопродуктів.

Разом із пошкодженнями установок ЕЛОУ-АВТ-3, ЕЛОУ-АВТ-6 та АВТ-1, зафіксованими раніше, аналітики підсумовують: завод утратив від 90 до 100% нафтопереробних потужностей.

Що це за підприємство

Рязанський нафтопереробний завод входить до структури компанії «Роснефть» і є одним із найбільших НПЗ у Росії – третім за потужністю після Омського та Кірішського. Річна потужність переробки становить близько 17 млн тонн нафти. У 2024 році підприємство переробило 13,1 млн тонн – майже п'ять відсотків загальної переробки країни.

Завод виробляє автомобільні бензини всіх марок, дизельне паливо, авіаційний гас, мазут, зріджені гази, бітуми та нафтохімічну сировину і залишається головним постачальником моторного пального для регіонів навколо російської столиці. Значна частина продукції йде безпосередньо на потреби армії.

Завод неодноразово потрапляв під удари

Рязанський НПЗ – не новачок серед цілей. Підприємство атакували щонайменше кілька разів із початку повномасштабного вторгнення. У березні 2024 року безпілотник влучив в установку первинної переробки й спричинив масштабну пожежу. У травні того ж року ГУР підтвердило причетність до чергової атаки. У січні 2025-го завод зупинив роботу після ударів дронів – про це повідомляло агентство Reuters з посиланням на галузеві джерела. Тоді серед пошкодженого обладнання опинилися залізнична навантажувальна естакада та установка гідроочистки.

Системні удари по НПЗ створюють дедалі більші проблеми з паливною логістикою Росії – насамперед із постачанням дизеля та авіаційного гасу для армії.

Рязань – місто російських десантників

Рязань має особливе значення для російської армії – місто вважається неофіційною столицею повітряно-десантних військ країни. Саме тут діє Рязанське гвардійське вище повітряно-десантне командне училище імені генерала Маргелова – один із ключових центрів підготовки офіцерів ПДВ, відзначений орденом Суворова та двома орденами Червоного Прапора. Поруч дислокується 137-й гвардійський парашутно-десантний полк.

Нагадаємо, у ніч проти 15 травня безпілотники атакували Рязань та низку інших російських міст. Над районом НПЗ очевидці нарахували більше десяти вибухів, над підприємством здійнявся густий стовп диму.

Лінія фронту станом на 24 травня 2026. Зведення Генштабу
У Києві після атаки РФ 81 постраждалий. Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН
Бійці ЗСУ, що обороняють села Мала Токмачка, встановили національний рекорд
Мінрозвитку назвало регіони, де покупці найбільше бронюють житло за програмою компенсацій
Російська еліта розчарувалася у Путіні – The Guardian
Масовий удар по Києву: радник міністра оборони назвав реальні цілі РФ

