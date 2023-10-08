Росіяни вдарили «Іскандером» по Костянтинівці: серед постраждалих є дитина (фото)

Четверо осіб отримали поранення

Російські окупанти у неділю вранці завдали удару крилатою ракетою «Іскандер» по Костянтинівці Донецької області. Унаслідок цього поранено чотири людини, серед них є дитина. Про це повідомив виконувач обов'язків заступника начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз у Telegram.

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«Четверо цивільних поранені внаслідок ранкового ракетного удару по Костянтинівці. Серед поранених – 9-річна дівчинка», – написав посадовець..

Усі постраждалі мають легкі поранення – їм надана необхідна медична допомога.

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Крім того, за даними Мороза, внаслідок обстрілів пошкоджено 10 багатоповерхівок, 19 приватних будинків, котельню, газогін, лінію електропередач та автомобіль.

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Наслідки ранкового обстрілу Костянтинівки фото: t.me/IhorMoroz_donoda

Начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Олексій Рослов у коментарі «Суспільному» уточнив, що обстріл Костянтинівки відбувся сьогодні о 6:25 крилатою ракетою «Іскандер».

Нагадаємо, триває 592-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони продовжують ведення оборони на сході та півдні нашої країни, наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), українські захисники продовжують наступальні дії поблизу Бахмута та в західній частині Запорізької області. Українські сили просунулися в обох напрямках.