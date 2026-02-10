Удар по Запорізькому району: є поранена, Вільнянськ накрив блекаут

Внаслідок удару зруйновано приватний будинок, пошкоджені будівлі поблизу

Увечері, 10 лютого окупанти атакували ударними дронами Запорізький район. Унаслідок атаки російського безпілотника по місту Вільнянськ поранення отримала одна жінка. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

Внаслідок удару зруйновано приватний будинок, пошкоджені будівлі поблизу. Через атаку знеструмлено Вільнянську громаду. Фахівці перевели системи тепло- та водопостачання на роботу від генераторів. Постраждалій надається вся необхідна медична допомога.

Федоров зауважив, що у громаді відкриті пункти незламності.

Варто зазначити, що вдень 10 лютого, російська терористична армія завдала удар по Запоріжжю. Внаслідок чого пошкоджено дитячий садок.