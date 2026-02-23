Головна Країна Події в Україні
Масована атака на Запоріжжя: є поранені, виникла пожежа

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Масована атака на Запоріжжя: є поранені, виникла пожежа
Внаслідок обстрілу виникла пожежа на локації після влучань
Точна кількість поранених уточнюється

У ніч на 24 лютого російські терористи скерували ударні безпілотники на Запоріжжя. Станом на 23:57 23 лютого масована атака продовжується, також фіксуються перші наслідки. Про це повідомляє «Главком».

Як зазначив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, окупанти вдарили по Запоріжжю дронами. Через ворожу атаку є поранені, точна кількість наразі уточнюється.

Також повідомляється, що внаслідок обстрілу виникла пожежа на локації після влучань.

Федоров закликав мешканців перебувати в безпечних місцях до відбою.

Нагадаємо, вранці 23 лютого російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу постраждав об'єкт промислової інфраструктури, є жертви.

Теги: Запоріжжя пожежа обстріл

