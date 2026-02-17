Головна Країна Події в Україні
«Укрзалізниця» змінила розклад руху поїзда Харків – Львів: графік

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
«Укрзалізниця» змінила розклад руху поїзда Харків – Львів: графік
Компанія адаптувала розклад одного з найпопулярніших поїздів, аби мешканці та гості Вінниці, Хмельницького та Тернополя зручніше подорожували
фото: «Укрзалізниця»

Потяг курсуватиме за оновленим графіком з 17 лютого

«Укрзалізниця» адаптує розклад популярного поїзда №21/22 Харків – Львів на користь трьох обласних центрів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Продовжуємо вдосконалювати міжрегіональне сполучення та адаптуємо розклад одного з найпопулярніших поїздів, щоб мешканцям і гостям Вінниці, Хмельницького та Тернополя було ще зручніше подорожувати, зокрема з прибуттям до цих міст поза межами дії комендантської години», – йдеться в заяві.

З 17 лютого поїзд №21/22 Харків – Львів курсуватиме за оновленим графіком:

  • Відправлення з Харкова – 19:26 (замість 14:27)
  • Прибуття до Вінниці – 05:40 (замість 00:54)
  • Прибуття до Хмельницького – 07:32 (замість 02:42)
  • Прибуття до Тернополя – 09:14 (замість 04:35)

Новий розклад забезпечить зручні пересадки для пасажирів приміських електропоїздів з інших регіонів Харківської області, зокрема:

  • поїзд №6430 Ізюм – Харків (прибуття о 17:21);
  • поїзд №6023 Слатине – Харків (прибуття о 18:12).

«Окрім цього, з’явиться зручна можливість подорожувати з Харкова до Кам’янця-Подільського з пересадкою у Хмельницькому на приміський поїзд №6383/6384 Хмельницький – Ларга, який вирушає з Хмельницького о 08:05 та прибуває до Кам’янця-Подільського о 11:40», – йдеться в повідомленні.

Пресслужба «Укрзалізниці» повідомила, що квитки за адаптованим розкладом можна знайти у застосунку, на сайті та в касах вокзалів.

До слова, «Укрзалізниця» запустила додатковий поїзд №213/214 Харків – Суми. Він курсуватиме щоденно.

Теги: Укрзалізниця Харків Львів потяг

