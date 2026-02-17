«Укрзалізниця» змінила розклад руху поїзда Харків – Львів: графік
Потяг курсуватиме за оновленим графіком з 17 лютого
«Укрзалізниця» адаптує розклад популярного поїзда №21/22 Харків – Львів на користь трьох обласних центрів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.
«Продовжуємо вдосконалювати міжрегіональне сполучення та адаптуємо розклад одного з найпопулярніших поїздів, щоб мешканцям і гостям Вінниці, Хмельницького та Тернополя було ще зручніше подорожувати, зокрема з прибуттям до цих міст поза межами дії комендантської години», – йдеться в заяві.
З 17 лютого поїзд №21/22 Харків – Львів курсуватиме за оновленим графіком:
- Відправлення з Харкова – 19:26 (замість 14:27)
- Прибуття до Вінниці – 05:40 (замість 00:54)
- Прибуття до Хмельницького – 07:32 (замість 02:42)
- Прибуття до Тернополя – 09:14 (замість 04:35)
Новий розклад забезпечить зручні пересадки для пасажирів приміських електропоїздів з інших регіонів Харківської області, зокрема:
- поїзд №6430 Ізюм – Харків (прибуття о 17:21);
- поїзд №6023 Слатине – Харків (прибуття о 18:12).
«Окрім цього, з’явиться зручна можливість подорожувати з Харкова до Кам’янця-Подільського з пересадкою у Хмельницькому на приміський поїзд №6383/6384 Хмельницький – Ларга, який вирушає з Хмельницького о 08:05 та прибуває до Кам’янця-Подільського о 11:40», – йдеться в повідомленні.
Пресслужба «Укрзалізниці» повідомила, що квитки за адаптованим розкладом можна знайти у застосунку, на сайті та в касах вокзалів.
До слова, «Укрзалізниця» запустила додатковий поїзд №213/214 Харків – Суми. Він курсуватиме щоденно.
