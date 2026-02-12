Атака на Одесу: влада повідомила нові деталі

Російські загарбники пошкодили девʼятиповерховий житловий будинок

Унаслідок нічної атаки на Одесу зафіксовано пошкодження цивільної та критичної інфраструктури. Постраждав один чоловік, йому надано медичну допомогу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

За словами чиновника, руйнувань зазнав об'єкт інфраструктури, де сталася пожежа. Також пошкоджено девʼятиповерховий житловий будинок: зруйновано фасадну стіну та дах, виникло загоряння на верхньому поверсі. Психологи ДСНС на місці надали допомогу 23 мешканцям.

Крім того, суттєвих пошкоджень зазнала торговельна інфраструктура: вогнем охопило павільйони на одному з ринків міста та пошкоджено будівлю супермаркету.

«Комунальні служби вже ліквідували наслідки атаки, розчистили території та закрили віконні отвори плівкою. Розгорнуто оперативний штаб, де мешканці постраждалих будинків можуть отримати усю необхідну допомогу», – каже Лисак.

Розгорнуто оперативний штаб, де мешканці постраждалих будинків можуть отримати допомогу фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, у ніч на 12 лютого російські війська здійснили чергову атаку на Одесу, під ударом опинилися цивільні та інфраструктурні об'єкти.

ДТЕК повідомляв, що у деяких частинах Хаджибейського та Київського районів міста Одеси сталося відключення електроенергії через локальну аварію в мережі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

До слова, уночі 10 лютого російські загарбники завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі Одещини. Через удар частково знеструмлено населені пункти у трьох громадах області. Обʼєкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення від генераторів.