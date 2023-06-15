Окупанти за добу обстріляли Херсонщину 40 разів: є поранені

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області

Російські загарбники за минулу добу, 14 червня, здійснили 40 обстрілів Херсонської області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

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«За минулу добу противник здійснив 40 обстрілів, випустивши 192 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів». По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів», – зазначив очільник ОВА.

За його словами, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

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Через російську агресію двоє людей дістали поранення, підкреслив Прокудін.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована й не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.

До слова, у Херсонській області затопленими залишаються 45 населених пунктів: 28 на правому березі Дніпра та 17 – на лівому.

Зауважимо, росіяни атакували Херсон: постраждали волонтери, серед яких іноземець.