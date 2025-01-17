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38 латиноамериканських дипломатів підписали маніфест на підтримку України

Іванна Гончар
glavcom.ua
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38 латиноамериканських дипломатів підписали маніфест на підтримку України
фото з відкритих джерел

38 латиноамериканських дипломатів засудили напад Путіна на Україну та закликали США продовжити допомагати Києву

У четвер, 16 січня, 38 колишніх міністрів закордонних справ Латинської Америки опублікували маніфест, в якому йдеться про порушення міжнародного права та напади на суверенні території, що стали очевидними після вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє Голос Америки.

«Будь-який спостерігач може легко визнати, що ми є свідками колапсу міжнародного порядку», – попередили дипломати про «крах міжнародного порядку», встановленого після Другої світової війни, і наполягають на необхідності відновлення провідної ролі регіону в глобальних справах.

«Перш за все, ми засуджуємо атаку на принцип недоторканності території, яку розпочав Володимир Путін своїм нищівним вторгненням в Україну. Неприйнятно, щоб постійний член Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй почав завоювання сусідньої країни в колоніальній війні», –  йдеться в маніфесті.

Ексміністри також зазначили, що Україна бореться за свою незалежність і повинна мати потужну підтримку Латинської Америки.

«Ми сподіваємося, що Сполучені Штати продовжать свою допомогу Україні, незважаючи на її зусилля з припинення цієї війни. Ми засуджуємо напад на права людини та міжнародне гуманітарне право, незамінну правову основу для захисту цивільних осіб у збройному конфлікті, як ми бачили в російській кампанії навмисних нападів на громадян по всій Україні», –  йдеться у повідомленні.

Окрім російської агресії, маніфест засуджує порушення прав людини й міжнародного гуманітарного права під час вторгнення в Україну, конфлікту в Газі, терористичних атак ХАМАСу та насильства в Судані.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер підписали історичну угоду про 100-річне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства.

У межах домовленості Велика Британія розширить програму підготовки українських військових, розвиватиме співпрацю у сфері далекобійного озброєння та створенні зброї. Серед інших пунктів – посилення економічного й торговельного співробітництва, а також у сфері енергетики, правосуддя, науки тощо.

«Главком» опублікував повний текст документа.

 

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Теги: дипломатія війна путін незалежність напад Україна права людини правосуддя озброєння

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