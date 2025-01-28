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Росіяни атакували Харків: зайнялось підприємство, є потерпілі

Ірина Бура
glavcom.ua
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Росіяни атакували Харків: зайнялось підприємство, є потерпілі
До гасіння пожежі залучено більш ніж 12 підрозділів ДСНС, також техніка Харківської міської ради
фото: Суспільне Харків

Після влучання сталося пошкодження газогону, який використовувався на підприємстві для виробництва

У Новобаварському районі Харкова після влучання російського безпілотника спалахнула пожежа на цивільному підприємстві. Вогонь охопив близько 1500 кв. м. Про це повідомляє Суспільне Харків із посиланням на директора міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдана Гладких.

«Ворожий безпілотник типу «Шахед» поцілив по території цивільного підприємства. Попередньо, це деревообробний цех. Після влучання сталося пошкодження газогону, який використовувався на підприємстві для виробництва. У зв'язку із цим виникла масштабна пожежа, з великим поширенням. До гасіння залучено більш ніж 12 підрозділів ДСНС, також техніка Харківської міської ради», – розповів він.

Повідомляється, що вогонь повністю охопив двоповерховий корпус. Пошкоджені також приміщення сусідніх підприємств та щонайменше два автомобілі, припарковані поруч.

За попередніми даними, зазначив Гладких, поранених внаслідок вибуху та пожежі немає.  «Є інформація про двох потерпілих, в них гостра реакція на стрес. Це не працівники підприємства, тут нікого під час влучання не було. Це мешканці прилеглих територій», – додав посадовець.  

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Нагадаємо, росіяни атакували Харків дронами «Молнія», які містять усередині дрібні металеві кульки. Вони не здатні пробити стіни, дахи та навіть двері авто, однак становлять небезпеку для людей на вулицях.

Раніше піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій знешкодили крилату ракету росіян Х-59, яка впала на території приватного домоволодіння в Харкові. 

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Теги: Харків пожежа безпілотник росіяни стрес війна росія окупанти ДСНС

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