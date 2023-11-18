Росіяни вдарили по підприємству на Херсонщині: є постраждалий
Під артилерійський обстріл потрапило селище Велетенське Білозерської громади
Російські загарбники поцілили в будівлю підприємства в Херсонській області. Унаслідок цього постраждав 56-річний чоловік. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація в Telegram.
Зазначається, що росіяни вдарили по селищу Велетенське Білозерської громади.
«Близько 13:20 ворог обстріляв будівлю підприємства з артилерії», – йдеться в повідомленні.
Унаслідок обстрілу постраждав 56-річний чоловік. У нього діагностовано вибухову травму, поранення грудної клітини та ноги.
Зараз поранений перебуває у хірургічному відділені лікарні.
Нагадаємо, що Сили оборони Укрїни продовжують бойову роботу на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Українські захисники закріплюються на цьому напрямку. Водночас ворог використовує тактичну авіацію та дрони.
До слова, триває 633-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень.
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