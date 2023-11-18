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Росіяни вдарили по підприємству на Херсонщині: є постраждалий

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росіяни вдарили по підприємству на Херсонщині: є постраждалий
Пожежа внаслідок ворожого обстрілу Херсонщини
фото: ДСНС (ілюстративне)

Під артилерійський обстріл потрапило селище Велетенське Білозерської громади

Російські загарбники поцілили в будівлю підприємства в Херсонській області. Унаслідок цього постраждав 56-річний чоловік. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація в Telegram.

Зазначається, що росіяни вдарили по селищу Велетенське Білозерської громади.

«Близько 13:20 ворог обстріляв будівлю підприємства з артилерії», – йдеться в повідомленні.

Унаслідок обстрілу постраждав 56-річний чоловік. У нього діагностовано вибухову травму, поранення грудної клітини та ноги.

Зараз поранений перебуває у хірургічному відділені лікарні.

Нагадаємо, що Сили оборони Укрїни продовжують бойову роботу на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Українські захисники закріплюються на цьому напрямку. Водночас ворог використовує тактичну авіацію та дрони.

До слова, триває 633-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень.

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Теги: поранення обстріл Херсонщина

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