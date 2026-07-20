Вигоріло 100 тис. кв. м: на Київщині ліквідовано масштабну пожежу після атаки РФ

Роботи з ліквідації пожежі та її наслідків тривали понад добу

Для приборкання стихії та її наслідків залучили понад 200 вогнеборців і 70 одиниць спецтехніки, зокрема авіацію та роботів

Понад добу знадобилося рятувальникам, аби повністю приборкати масштабну пожежу у двох складських будівлях Бучанського району, які спалахнули після ворожого обстрілу в ніч на 19 липня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

До гасіння пожежі було долучено авіацію фото: ДСНС Київщини

Гелікоптер на місці гасіння пожежі фото: ДСНС Київщини

Вогонь охопив загалом близько 100 тис. кв. м. Для приборкання стихії та її наслідків залучили понад 200 вогнеборців і 70 одиниць спецтехніки, зокрема авіацію та роботів. Наразі надзвичайники продовжують розбирати й проливати згарище.

До ліквідації пожежі було залучено 70 одиниць спецтехніки фото: ДСНС Київщини

Подекуди вогнеборцям доводилося працювати у костюмах хімзахисту фото: ДСНС Київщини

Такий вигляд після пожежі має один зі складів, атакованих РФ фото: ДСНС Київщини

Нагадаємо, у ніч проти 19 липня російські війська завдали один з наймасованіших ударів по Києву та області. У столиці загинула одна людина та понад 17 отримали поранення, у регіоні травмовано двоє цивільних. Внаслідок влучань сталися руйнування та пожежі на кількох об'єктах.

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Зокрема, ракета знищила завод і склади виробника військового спорядження Ukrtac. Крім того, у Києві згорів склад видавництва «Книголав», де було втрачено майже 250 тисяч книг. Працівники видавництва не постраждали, однак компанія попередила про можливі затримки із доставкою замовлень.