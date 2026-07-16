Росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю, загинули люди (фото)

Зруйновані та пошкоджені житлові та нежитлові будівлі

Сьогодні, 16 липня, російська терористична армія атакувала Запоріжжя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

«Росіяни трьома КАБами атакували обласний центр. Зруйновані та пошкоджені житлові та нежитлові будівлі», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, три людини загинули.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Також 16 липня російська терористична армія вдарила по Одесі. За попередніми даними, одна людина загинула, ще троє постраждали.