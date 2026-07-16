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Росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю, загинули люди (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю, загинули люди (фото)
Наслідки російського удару по Запоріжжю
фото: Іван Федоров/Telegram

Зруйновані та пошкоджені житлові та нежитлові будівлі

Сьогодні, 16 липня, російська терористична армія атакувала Запоріжжя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

«Росіяни трьома КАБами атакували обласний центр. Зруйновані та пошкоджені житлові та нежитлові будівлі», – йдеться у повідомленні.

Росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю, загинули люди (фото) фото 1
Росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю, загинули люди (фото) фото 2

За даними влади, три людини загинули.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Також 16 липня російська терористична армія вдарила по Одесі. За попередніми даними, одна людина загинула, ще троє постраждали.

Теги: Запоріжжя війна

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