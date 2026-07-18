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Російські керовані авіабомби ударили по Запоріжжю: є поранені

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Російські керовані авіабомби ударили по Запоріжжю: є поранені
За даними ДСНС, у результаті удару зруйнований приватний житловий будинок
фото: ДСНС України

П'ять людей дістали поранення, у тому числі 14-річний хлопець та 17-річна дівчина

П’ять людей, в тому числі дві дитини, поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Російські керовані авіабомби ударили по приватному сектору обласного центру, зруйнували та пошкодили житлові будинки та господарчі споруди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Запорізької військової адміністрації Івана Федорова.

П'ять людей дістали поранення, у тому числі 14-річний хлопець та 17-річна дівчина.

Російські керовані авіабомби ударили по Запоріжжю: є поранені фото 1

«Усім постраждалим надається необхідна медична допомога», – запевнив Федоров.

Також ворог атакував складські приміщення. 

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За даними ДСНС, у результаті удару зруйнований приватний житловий будинок. Вибуховою хвилею пошкоджені сусідні будівлі. На місці події працюють усі екстрені служби міста.

Нагадаємо, 16 липня, російська терористична армія атакувала Запоріжжя. Зруйновані та пошкоджені житлові та нежитлові будівлі. 

Окрема тривожна тенденція останніх тижнів – удари по автозаправних станціях Запоріжжя. 6 липня дрон влучив у територію АЗС: загинули 18-річна дівчина та 41-річний чоловік, ще дев'ятеро дістали поранення, серед них восьмирічний хлопчик. 9 липня окупанти повторно вдарили по заправці в обласному центрі – тоді постраждав чоловік.

Під ударами опиняються і рятувальники: раніше дрон повторно атакував пожежну машину, яка гасила пожежу після влучання по АЗС, – техніка отримала значні пошкодження. У ДСНС наголошують, що такі повторні удари по рятувальниках є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, днями рятувальники дістали з-під завалів тіла загиблих після чергового удару по Запоріжжю – тоді постраждали одинадцять людей, серед них 15-річний хлопець.

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Теги: Запоріжжя будинок ворог поранення

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