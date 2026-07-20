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Запоріжжя: під завалами зруйнованої багатоповерхівки виявлено тіло 11-річної дівчинки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Запоріжжя: під завалами зруйнованої багатоповерхівки виявлено тіло 11-річної дівчинки
Наслідки російського удару по Запоріжжю 19 липня
фото: Іван Федоров/Telegram

Через атаку РФ поранено 41 людину

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю 19 липня зросла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

«На жаль, підтверджена загибель дівчинки, яка знаходилася під завалами будинку, зруйнованого внаслідок російського обстрілу Запоріжжя. Життя одинадцятирічної дитини, а також 71-річної та 72-річної жінок забрав ворог», – йдеться у повідомленні.

Запоріжжя: під завалами зруйнованої багатоповерхівки виявлено тіло 11-річної дівчинки фото 1

За даними влади, поранень дістала 41 людина.

Нагадаємо, 19 липня російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. КАБи зруйнували два поверхи п'ятиповерхового будинку, пошкодили вікна та балкони у дев'ятиповерхівці.

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Теги: Запоріжжя війна

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