Запоріжжя: під завалами зруйнованої багатоповерхівки виявлено тіло 11-річної дівчинки
Через атаку РФ поранено 41 людину
Кількість загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю 19 липня зросла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.
«На жаль, підтверджена загибель дівчинки, яка знаходилася під завалами будинку, зруйнованого внаслідок російського обстрілу Запоріжжя. Життя одинадцятирічної дитини, а також 71-річної та 72-річної жінок забрав ворог», – йдеться у повідомленні.
За даними влади, поранень дістала 41 людина.
Нагадаємо, 19 липня російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. КАБи зруйнували два поверхи п'ятиповерхового будинку, пошкодили вікна та балкони у дев'ятиповерхівці.
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