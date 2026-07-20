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Удар по Павлограду: загинули люди, серед постраждалих – однорічна дитина (оновлено)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Удар по Павлограду: загинули люди, серед постраждалих – однорічна дитина (оновлено)
У Павлограді понівечені багатоквартирні будинки і автівки
фото: Олександр Ганжа/Telegram

Росіяни вперше вдарили КАБом по Павлограду

Сьогодні, 20 липня, російська терористична армія вдарила КАБом по Павлограду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу та голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.

«До сьогодні керовані авіабомби були загрозою для прифронтових громад Синельниківщини. Павлоград жив під ракетами і «шахедами», але КАБів не знав. Тепер ворог модернізує ці бомби і дістає ними глибше. На жаль, для Павлограда це нова реальність. Тому прошу павлоградців: не ігноруйте тривоги. Уважно стежте за повідомленнями Повітряних Сил і моніторингових пабліків», – наголосив Лукашук.

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Удар по Павлограду: загинули люди, серед постраждалих – однорічна дитина (оновлено) фото 2
Удар по Павлограду: загинули люди, серед постраждалих – однорічна дитина (оновлено) фото 3

Очільник Дніпропетровської ОВА уточнив, що внаслідок удару дві людини загинули, ще вісім дістали поранень. «У стані середньої тяжкості госпіталізовані двоє чоловіків – 56 і 38 років і дві жінки – 87 та 48 років. Інші постраждалі, серед яких однорічна дівчинка, зараз проходять обстеження. У місті понівечені багатоквартирні будинки і автівки», – зауважив Ганжа.

Оновлення станом на 11:46

До 13 збільшилася кількість поранених через атаку росіян на Павлоград.

«11 людей госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Серед ушпиталених – 13-річна дівчинка. Ще двоє постраждалих лікуватимуться амбулаторно», – зазначив Ганжа.

Оновлення станом на 12:54

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Удар по Павлограду: загинули люди, серед постраждалих – однорічна дитина (оновлено) фото 5

«Уже 15 поранених через атаку росіян на Павлоград. 10 людей у лікарнях. Медики надають їм усю необхідну допомогу», – повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Інформацію про порядок оформлення допомоги можна отримати цілодобово на гарячій лінії міського голови: 0800404401, 0952254192.

Нагадаємо, 20 липня російська терористична армія вдарила ракетами по Одесі. Постраждала інфраструктура міста.

Також вранці 20 липня російська терористична армія атакувала Миколаївську область. Через удар у місті Миколаєві пошкоджено дві будівлі АЗС та вікна багатоповерхівки.

Як повідомлялося, у ніч на 20 липня Росія атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 94 ударними БпЛА. Зафіксовано влучання ракети та дев'яти ударних БпЛА на дев'ятьох локаціях. Крім того, одна ракета не досягла своєї цілі.

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Теги: війна Дніпропетровщина

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