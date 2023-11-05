Росіяни вдарили по житловому будинку в Херсоні

Поранення отримав 61-річний чоловік

У неділю 5 листопада під обстріл російських загарбників потрапив житловий будинок у Херсоні. Унаслідок цього є постраждалий. Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

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Російська армія накрила вогнем Дніпровський район Херсона.

«Вдарили по житловому будинку. Внаслідок обстрілу в оселі знищено другий поверх», – йдеться в повідомленні.

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За даними ОВА, попередньо, унаслідок ворожого удару постраждав 61-річний чоловік.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко зазначив, що місцевий мешканець 1962 року народження отримав вибухову травму й осколкові поранення. Йому надається медична допомога.

Також внаслідок влучань ворожих снарядів пошкоджені будинки.

Триває 620-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом дня відбулося 82 бойові зіткнення.