Росіяни вдарили по житловому будинку в Херсоні
Поранення отримав 61-річний чоловік
У неділю 5 листопада під обстріл російських загарбників потрапив житловий будинок у Херсоні. Унаслідок цього є постраждалий. Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.
Російська армія накрила вогнем Дніпровський район Херсона.
«Вдарили по житловому будинку. Внаслідок обстрілу в оселі знищено другий поверх», – йдеться в повідомленні.
За даними ОВА, попередньо, унаслідок ворожого удару постраждав 61-річний чоловік.
Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко зазначив, що місцевий мешканець 1962 року народження отримав вибухову травму й осколкові поранення. Йому надається медична допомога.
Також внаслідок влучань ворожих снарядів пошкоджені будинки.
Триває 620-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом дня відбулося 82 бойові зіткнення.
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