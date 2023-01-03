Росіяни вдарили ракетами по Краматорську, є постраждалий

Під час удару постраждав працівник бригади з ремонту електромереж

Вдень 3 січня російські війська завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

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За інформацією Тимошенка, під час удару постраждав працівник бригади з ремонту електромереж, яка працювала на місці.

«Краматорськ, ракетний удар по місту. Постраждав працівник бригади з ремонту електромереж, що працювали на місці», – йдеться у дописі.

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Заступник керівника Офісу президента зазначив, що інформація уточнюється.

Нагадаємо, російські окупанти вночі, 3 січня, атакували Краматорськ. Внаслідок атаки в одному з приватних секторів відбулися аварійні відключення електропостачання.

Зазначимо, що в ефір французького телебачення потрапили моторошні кадри ворожої атаки на Краматорськ. Приліт потрапив в етер французького телеканалу, коли журналіст Поль Гасньє вів трансляцію з околиць Краматорська. Проте точної інформації проте, куди саме було влучання наразі невідомо.

Раніше повідомляли, що 2 січня, окупанти завдали ракетного удару по місту Дружківка Донецької області. Через обстріл поранення отримали двоє людей.

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Також внаслідок обстрілу Донеччини на льодовій арені «Альтаїр» спалахнула пожежа.