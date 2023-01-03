Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни вдарили ракетами по Краматорську, є постраждалий

Олександра Садова
glavcom.ua
Росіяни вдарили ракетами по Краматорську, є постраждалий
фото з відкритих джерел

Під час удару постраждав працівник бригади з ремонту електромереж

Вдень 3 січня російські війська завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

За інформацією Тимошенка, під час удару постраждав працівник бригади з ремонту електромереж, яка працювала на місці.

«Краматорськ, ракетний удар по місту. Постраждав працівник бригади з ремонту електромереж, що працювали на місці», – йдеться у дописі.

Заступник керівника Офісу президента зазначив, що інформація уточнюється.

Нагадаємо, російські окупанти вночі, 3 січня, атакували Краматорськ. Внаслідок атаки в одному з приватних секторів відбулися аварійні відключення електропостачання.

Зазначимо, що в ефір французького телебачення потрапили моторошні кадри ворожої атаки на Краматорськ. Приліт потрапив в етер французького телеканалу, коли журналіст Поль Гасньє вів трансляцію з околиць Краматорська. Проте точної інформації проте, куди саме було влучання наразі невідомо.

Раніше повідомляли, що 2 січня, окупанти завдали ракетного удару по місту Дружківка Донецької області. Через обстріл поранення отримали двоє людей.

Також внаслідок обстрілу Донеччини на льодовій арені «Альтаїр» спалахнула пожежа.

Читайте також: Ворог обстріляв Краматорськ Донецької області
Теги: окупанти війна Донеччина обстріл ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Розвідка розповіла про виробництво російських ракет та їх запаси
Розвідка розповіла про виробництво російських ракет та їх запаси
Система Patriot буде розгорнута у максимально стислі терміни – Кулеба
Система Patriot буде розгорнута у максимально стислі терміни – Кулеба
Росія направила в Чорне й Азовське моря п'ять бойових кораблів
Росія направила в Чорне й Азовське моря п'ять бойових кораблів
Захисники записали звернення Пригожину та «вагнерівцям» (відео)
Захисники записали звернення Пригожину та «вагнерівцям» (відео)
Росіяни перетворили морський порт Маріуполя на військову базу – радник мера
Росіяни перетворили морський порт Маріуполя на військову базу – радник мера
Скільки масованих обстрілів ще може влаштувати Росія: повне роз'яснення розвідки
Скільки масованих обстрілів ще може влаштувати Росія: повне роз'яснення розвідки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Українці ставатимуть на облік із 16 років: Кабмін ухвалив постанову
48K
По всій Україні лунає повітряна тривога
8762
Енергетики показали підстанцію, знищену російською ракетою (відео)
8683
Росія готує новий наступ: розвідка назвала напрямки
8359
Противник намагається взяти під повний контроль дві області – Генштаб
7595
Путін заманює росіян на війну, видав новий указ

Новини

Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
Вчора, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
2 сiчня, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
1 сiчня, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
1 сiчня, 17:39

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту