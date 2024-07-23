Росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури на Сумщині

На місці працюють аварійні служби, проводяться відновлювальні роботи

У ніч на 23 липня російські окупанти завдали авіаційного удару по Шосткинській громаді на Сумщині. Попередньо, обійшлося без загиблих. На місці працюють аварійні служби, проводяться відновлювальні роботи. Про це інформує Сумська ОВА.

Там зазначили, що на місці працюють всі необхідні служби: проводиться ліквідація наслідків ворожої атаки та аварійно-відновлювальні роботи.

«Бережіть себе та рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги», – закликали в ОВА.

У Сумській ОВА закликали мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Нагадаємо, що вночі у вівторок на Сумщині було оголошено повітряну тривогу через фіксацію руху російських ударних безпілотників та зліт винищувача МіГ-31К, здатного нести гіперзвукові ракети «Кинджал».

Нагадаємо, що в ніч на 20 липня окупанти атакували об'єкт енергетичної інфраструктури в Конотопському районі Сумської області.

До слова, наразі у прикордонній Хотінській громаді є великі труднощі із міжміським та селищним сполученням та із електроенергією. Очільник Хотінської громади Микола Торяник розповів в інтерв'ю «Главкому», яким чином влада намагається підтримувати життя людей у селищах громади.

На думку аналітиків, бій біля Журавки на Сумщині може свідчити про те, що окупанти встановили постійну присутність на цих позиціях, потенційно готуючись до наступальної операції в Сумській області, або те, що ці позиції – результат обмеженого транскордонного рейду.