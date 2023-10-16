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РПЦ вкрала Кримську єпархію УПЦ МП і принизила митрополита, який зрадив Україну. Онуфрій мовчить

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
РПЦ вкрала Кримську єпархію УПЦ МП і принизила митрополита, який зрадив Україну. Онуфрій мовчить
Зліва митрополит Лазар (Швець), справа – митрополит Тихон (Шевкунов)
колаж: glavcom.ua

УПЦ МП навіть не відреагувала на вигнання Російською церквою свого митрополита Лазаря (Швеця) із Кримської єпархії

Синод Російської православної церкви відправив на спокій митрополита Сімферопольського і Кримського УПЦ МП Лазаря (Швеця). Цей архієрей підтримав агресію Росії та почав співпрацювати з російськими окупантами. Проте тепер РПЦ вирішила позбавитися і від нього. Новим очільником єпархії, як повідомляв «Главком», призначено митрополита Псковського і Порхівського Тихона (Шевкунова), якого називають духівником Путіна. Водночас наразі Церква Московського патріархату в Україні, так звана УПЦ (МП), і досі не відреагувала на вигнання свого митрополита із єпархії, на сайті УПЦ МП Лазар (Швець) надалі числиться як «правлячий архієрей». На цей курйоз звернув увагу митрополит Православної церкви України (УПЦ/ПЦУ) єпископ Євстратій (Зоря) на своїй сторінці у Facebook. 

«Отже, в Моспатріархаті тепер два «кримських» митрополити. Один – від МП в Україні, Лазар Швець. На сайті МПвУ він надалі числиться як «правлячий архієрей». А от для РПЦ «кримським» є Тихон Шевкунов. А Лазар – «на спокої». Чи хтось бачив заяви від МПвУ щодо звільнення Лазаря і призначення Тихона? Або вся енергія витрачається виключно на інформаційну боротьбу з ПЦУ та українською державою? Ситуація чимось нагадує комедію Гайдая, де у пані Бунші виявилося відразу два Івани Васильовичі…», – пише Євстратій (Зоря). 

РПЦ вкрала Кримську єпархію УПЦ МП і принизила митрополита, який зрадив Україну. Онуфрій мовчить фото 1
РПЦ вкрала Кримську єпархію УПЦ МП і принизила митрополита, який зрадив Україну. Онуфрій мовчить фото 2
РПЦ вкрала Кримську єпархію УПЦ МП і принизила митрополита, який зрадив Україну. Онуфрій мовчить фото 3

Нагадаємо, Кримський митрополит Лазар (Ростислав Швець) одним із перших представників релігійних громад Криму 2014 року почав співпрацювати з російською окупаційною адміністрацією. Він супроводжував окупантів на офіційних заходах, його можна було бачити на урочистостях глави окупаційного кримського уряду, колаборанта Сергія Аксьонова та інших так званих чиновників. Митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар славив ворогів України. Зокрема, у День російського військового-морського флоту, 31 липня 2016 року, у Севастополі освячував Чорноморський флот РФ. 

Нагадаємо, митрополит Тихон (Шевкунов), призначений главою Кримської митрополії Російської православної церкви (РПЦ), звернувся до парафіян Псково-Печерського монастиря та порівняв анексований Крим із Колимою. Митрополита Тихона називали ієрархом РПЦ, наближеним до Володимира Путіна і навіть духівником російського президента. У березні цього року Шевкунов потрапив на кадри першого після початку війни з Україною візиту Путіна до Криму. Митрополит також відомий тим, що заблокував роботу над законом щодо боротьби з домашнім насильством, який мали внести до Держдуми ще наприкінці 2019 року.

Нагадаємо, у 2022 році єпархії УПЦ МП у Криму виведено з-під управління Київської митрополії і підпорядковано напряму РПЦ.

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Теги: Крим РПЦ Євстратій Зоря

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