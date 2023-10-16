РПЦ вкрала Кримську єпархію УПЦ МП і принизила митрополита, який зрадив Україну. Онуфрій мовчить
УПЦ МП навіть не відреагувала на вигнання Російською церквою свого митрополита Лазаря (Швеця) із Кримської єпархії
Синод Російської православної церкви відправив на спокій митрополита Сімферопольського і Кримського УПЦ МП Лазаря (Швеця). Цей архієрей підтримав агресію Росії та почав співпрацювати з російськими окупантами. Проте тепер РПЦ вирішила позбавитися і від нього. Новим очільником єпархії, як повідомляв «Главком», призначено митрополита Псковського і Порхівського Тихона (Шевкунова), якого називають духівником Путіна. Водночас наразі Церква Московського патріархату в Україні, так звана УПЦ (МП), і досі не відреагувала на вигнання свого митрополита із єпархії, на сайті УПЦ МП Лазар (Швець) надалі числиться як «правлячий архієрей». На цей курйоз звернув увагу митрополит Православної церкви України (УПЦ/ПЦУ) єпископ Євстратій (Зоря) на своїй сторінці у Facebook.
«Отже, в Моспатріархаті тепер два «кримських» митрополити. Один – від МП в Україні, Лазар Швець. На сайті МПвУ він надалі числиться як «правлячий архієрей». А от для РПЦ «кримським» є Тихон Шевкунов. А Лазар – «на спокої». Чи хтось бачив заяви від МПвУ щодо звільнення Лазаря і призначення Тихона? Або вся енергія витрачається виключно на інформаційну боротьбу з ПЦУ та українською державою? Ситуація чимось нагадує комедію Гайдая, де у пані Бунші виявилося відразу два Івани Васильовичі…», – пише Євстратій (Зоря).
Нагадаємо, Кримський митрополит Лазар (Ростислав Швець) одним із перших представників релігійних громад Криму 2014 року почав співпрацювати з російською окупаційною адміністрацією. Він супроводжував окупантів на офіційних заходах, його можна було бачити на урочистостях глави окупаційного кримського уряду, колаборанта Сергія Аксьонова та інших так званих чиновників. Митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар славив ворогів України. Зокрема, у День російського військового-морського флоту, 31 липня 2016 року, у Севастополі освячував Чорноморський флот РФ.
Нагадаємо, митрополит Тихон (Шевкунов), призначений главою Кримської митрополії Російської православної церкви (РПЦ), звернувся до парафіян Псково-Печерського монастиря та порівняв анексований Крим із Колимою. Митрополита Тихона називали ієрархом РПЦ, наближеним до Володимира Путіна і навіть духівником російського президента. У березні цього року Шевкунов потрапив на кадри першого після початку війни з Україною візиту Путіна до Криму. Митрополит також відомий тим, що заблокував роботу над законом щодо боротьби з домашнім насильством, який мали внести до Держдуми ще наприкінці 2019 року.
Нагадаємо, у 2022 році єпархії УПЦ МП у Криму виведено з-під управління Київської митрополії і підпорядковано напряму РПЦ.
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