Росіяни захопили два населені пункти на Донеччині – DeepState

Окупаційні війська змогли просунутися одразу на кількох ділянках фронту

Аналітичний портал DeepState оновив мапу бойових дій.

Згідно з оновленими даними, російські терористи захопили Свято-Покровське та Васюківку на Слов’янсько-Краматорському напрямку.

Також російські війська просунулися в районах Резниківки та Бондарного на цьому ж напрямку.

Ворог просунувся поблизу Тихого на Харківщині, а також у районі Привілля, Покровська, Никифорівки та Васюківки на Донеччині.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року російські війська окупували 4 336 квадратних кілометрів української території, що становить близько 0,72% від загальної площі України.