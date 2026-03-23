Росіяни атакували Дніпропетровщину: серед поранених – дитина (фото)

Наталія Порощук
Наталія Порощук
У Дніпрі виникли пожежі, які загасили рятувальники
фото: ДСНС Дніпропетровщини

У Нікопольському районі виникли пожежі

Російська терористична армія атакувала Дніпропетровщину. Унаслідок цього постраждали вісім людей, серед них – дитина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

На Синельниківщині пошкоджені багатоквартирний і приватні будинки, магазин. Постраждали шість людей, серед них – 14-річна дівчинка.

Зокрема, у Нікопольському районі виникли пожежі. Рятувальники ліквідували займання та врятували двох людей.

«Двоє чоловіків отримали поранення внаслідок атаки РФ по Кривому Розі. У Дніпрі виникли пожежі, які загасили рятувальники. Пошкоджена інфраструктура», – додає ДСНС.

Нагадаємо, уночі 23 березня російська армія атакувала дронами Одеську область. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житлові будинки та портову інфраструктуру. Унаслідок ворожого удару ніхто не постраждав.

Як повідомлялося, протягом вечора 22 березня російські окупанти вдарили по Кіровоградщині ударними дронами. Внаслідок атаки російських дронів травмована жителька міста Знам’янка.

До слова, вранці 23 березня російські загарбники атакували Кривий Ріг. Через ворожу атаку поранень зазнали двоє чоловіків – 31 та 58 років. Крім того, спалахнула пожежа, яку вже приборкали рятувальники.

