Справу російського морпіха, який катував жителя Київщини, передано до суду

Російському окупанту було повідомлено про підозру, йому інкримінували жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене групою осіб

У березні 2022 року обвинувачуваний разом з іншими військовими РФ катували жителя села Катюжанка, вибиваючи зізнання у нібито «співпраці» з українськими військовими

Правоохоронці направили до суду матеріали справи щодо сержанта 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ. Його судитимуть за катування цивільного чоловіка у Катюжанці під час окупації Київщини на початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.

За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації села Катюжанка Вишгородського району обвинувачуваний разом з іншими військовими РФ увірвалися до будинку місцевого чоловіка і вимагали зізнатися у нібито «співпраці» з українськими військовими.

«Після відмови – військовий вдарив його, збив з ніг та почав бити руками і прикладом зброї», – йдеться у повідомленні прокуратури.

У вересні 2025 року російському солдату було повідомлено про підозру, йому інкримінували жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене групою осіб – ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Село Катюжанка розташоване за 47 кілометрів на північ від Києва. Цей регіон у перші ж дні повномасштабної війни захопили російські війська, тож протягом 37-ми днів люди жили тут під окупацією. За цей час тут встигли «погосподарювати» і «кадирівці», які звідси записували свої відео, де розповідали, що їм «залишилося зовсім небагато, щоби зайняти чергову стратегічну точку», і росіяни, і буряти. Серед усіх саме бурятів називають найгіршими – ті часто напивалися і, за словами місцевих, «були здатні на що завгодно».

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація системно застосовує тортури до українських військовополонених. Ворог поширює спеціальні інструкції, в яких детально прописано, які методи жорстокого поводження вважаються «більш ефективними».

До слова, журналістські розслідування проєктів «Схеми» та «Система» розкрили шокуючі подробиці діяльності генерал-майора РФ Романа Демурчієва, заступника командувача 20-ї загальновійськової армії. Архів його листування за 2022–2024 роки доводить, що катування, позасудові страти та знущання над тілами українських військових не лише толеруються, а й заохочуються вищим російським керівництвом.