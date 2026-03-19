Справу російського морпіха, який катував жителя Київщини, передано до суду

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Справу російського морпіха, який катував жителя Київщини, передано до суду
Російському окупанту було повідомлено про підозру, йому інкримінували жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене групою осіб
фото: Київська обласна прокуратура

У березні 2022 року обвинувачуваний разом з іншими військовими РФ катували жителя села Катюжанка, вибиваючи зізнання у нібито «співпраці» з українськими військовими

Правоохоронці направили до суду матеріали справи щодо сержанта 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ. Його судитимуть за катування цивільного чоловіка у Катюжанці під час окупації Київщини на початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури

За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації села Катюжанка Вишгородського району обвинувачуваний разом з іншими військовими РФ увірвалися до будинку місцевого чоловіка і вимагали зізнатися у нібито «співпраці» з українськими військовими.

«Після відмови – військовий вдарив його, збив з ніг та почав бити руками і прикладом зброї», – йдеться у повідомленні прокуратури.

У вересні 2025 року російському солдату було повідомлено про підозру, йому інкримінували жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене групою осіб – ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. 

Село Катюжанка розташоване за 47 кілометрів на північ від Києва. Цей регіон у перші ж дні повномасштабної війни захопили російські війська, тож протягом 37-ми днів люди жили тут під окупацією. За цей час тут встигли «погосподарювати» і «кадирівці», які звідси записували свої відео, де розповідали, що їм «залишилося зовсім небагато, щоби зайняти чергову стратегічну точку», і росіяни, і буряти. Серед усіх саме бурятів називають найгіршими – ті часто напивалися і, за словами місцевих, «були здатні на що завгодно».  

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація системно застосовує тортури до українських військовополонених. Ворог поширює спеціальні інструкції, в яких детально прописано, які методи жорстокого поводження вважаються «більш ефективними». 

До слова, журналістські розслідування проєктів «Схеми» та «Система» розкрили шокуючі подробиці діяльності генерал-майора РФ Романа Демурчієва, заступника командувача 20-ї загальновійськової армії. Архів його листування за 2022–2024 роки доводить, що катування, позасудові страти та знущання над тілами українських військових не лише толеруються, а й заохочуються вищим російським керівництвом. 

Справу російського морпіха, який катував жителя Київщини, передано до суду
Справу російського морпіха, який катував жителя Київщини, передано до суду
Уламок дрона впав на торговий центр в Голосієвському районі Києва
Уламок дрона впав на торговий центр в Голосієвському районі Києва
Командир, який на Київщині залучав підлеглих до ремонту квартири, вийшов під заставу
Командир, який на Київщині залучав підлеглих до ремонту квартири, вийшов під заставу
Київщина: графіки відключення світла 19 березня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 19 березня 2026 року
В одному з районів Києва зафіксовано падіння уламків дрона
В одному з районів Києва зафіксовано падіння уламків дрона
П’яний киянин напав на медиків, які прибули на виклик рятувати його життя
П’яний киянин напав на медиків, які прибули на виклик рятувати його життя

