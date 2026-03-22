Окупанти захопили ще одне село на Донеччині – DeepState

Противник має просування одразу на кількох напрямках

Аналітичний портал DeepState оновив мапу бойових дій.

Російські окупаційні війська продовжують наступальні дії на Донеччині. За даними DeepState, противник має просування одразу на кількох напрямках. Окупантам вдалось захопити населений пункт Платонівка.

Зокрема, за оновленою мапою, ворог просунувся в районі Різниківки та Закітного.

Як повідомлялось, на Покровському напрямку фіксується погіршення ситуації та активізація російських військ. За оцінкою аналітиків DeepState, противник намагається закріпитися на околицях Покровська та просуватися в бік Мирнограда.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року російські війська окупували 4 336 квадратних кілометрів української території, що становить близько 0,72% від загальної площі України.