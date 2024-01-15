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ЗСУ назвали нову стратегічну ціль Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЗСУ назвали нову стратегічну ціль Росії
Ворог найбільш активний на Мар'їнському та Авдіївському напрямках
фото з відкритих джерел

Російські окупанти поставили перед собою нову мету

Російські окупанти поставили перед собою нову мету – взяти Новомихайлівку у Донецькій області. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив в ефірі національного телемарафону.

«Ворог найбільш активний на Мар'їнському та Авдіївському напрямках. Зокрема, намагається оточити Авдіївку, і зараз у нього з'явилася мета – намагається зайти в Новомихайлівку, щоб повністю її взяти», – сказав він.

За словами Штупуна, вже понад тиждень середньодобова кількість російських атак тримається на рівні 50.

Окрім того, ворог активніше почав використовувати бронетехніку. Також зросла кількість авіаударів. Лише протягом минулої доби російські військові 41 раз застосовували авіаційне озброєння.

Нагадаємо, російські окупанти з більшою старанністю штурмують позиції ЗСУ на Таврійському напрямку. Крім того, останні 72 години поспіль загарбники, не припиняючи, б'ють з авіації. 

Також ворог не полишає спроб просунутися на Авдіївському напрямку.

До слова, триває 691-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнень.

Теги: війна ЗСУ окупанти Донеччина

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