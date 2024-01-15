ЗСУ назвали нову стратегічну ціль Росії

Ворог найбільш активний на Мар'їнському та Авдіївському напрямках

Російські окупанти поставили перед собою нову мету

Російські окупанти поставили перед собою нову мету – взяти Новомихайлівку у Донецькій області. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив в ефірі національного телемарафону.

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«Ворог найбільш активний на Мар'їнському та Авдіївському напрямках. Зокрема, намагається оточити Авдіївку, і зараз у нього з'явилася мета – намагається зайти в Новомихайлівку, щоб повністю її взяти», – сказав він.

За словами Штупуна, вже понад тиждень середньодобова кількість російських атак тримається на рівні 50.

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Окрім того, ворог активніше почав використовувати бронетехніку. Також зросла кількість авіаударів. Лише протягом минулої доби російські військові 41 раз застосовували авіаційне озброєння.

Нагадаємо, російські окупанти з більшою старанністю штурмують позиції ЗСУ на Таврійському напрямку. Крім того, останні 72 години поспіль загарбники, не припиняючи, б'ють з авіації.

Також ворог не полишає спроб просунутися на Авдіївському напрямку.

До слова, триває 691-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 94 бойових зіткнень.